新北4字頭新案剩4區　紅樹林遭點名「房價有3階」

▲淡水紅樹林新案 「員邦徊」今（27日）公開，建商透露每坪單價抓在45萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雙北房價高，買盤外溢現象明顯，目前新案還能買到4字頭的地區，大致上只剩下鶯歌、樹林、淡水、八里，其中淡水紅樹林擁捷運紅線，交通條件明顯比新市鎮更好，成為首購熱區。建商表示，依與捷運站的遠近，紅樹林市場可分為3階，其中有不小價差。

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雙北房價高漲，更凸顯淡水區「首購天堂」的代表性，但對於部分消費者來說，又覺得3~4字頭的淡海新市鎮沒有捷運，通勤時間過長，因此把目光轉向捷運紅線的紅樹林站，使得該商圈近年價格也開始節節升高。

觀察實價登錄，紅樹林一帶新案出現5字頭、逼近6字頭的價位，去年底甚至有屋齡25年的指標社區「富陽海悅觀海城堡」以每坪65萬元成交，前屋主僅持有6年多就翻倍賺，增值109%。

但事實上，紅樹林仍具有親民價位新案，4字頭個案還不少。以最新開案的「員邦徊」來說，規劃18層，產品包括套房~3房格局，員邦建設透露，成交單價預計抓在45萬元，鎖定年輕首購、退休族群。





▲依與捷運站的遠近，紅樹林市場可分為3階，其中有不小價差。（圖／記者謝婷婷攝）

員邦建設總經理曹峻維表示：「紅樹林的市場可分為3階，第一階為民權路第一排，第二階為紅樹林路，第三階則主要是坪頂路一帶，以第三階的『員邦徊』來說，距離紅樹林站約1公里距離，但由於地勢高，景觀視野反而比第二階更好。」

曹峻維表示：「紅樹林3階彼此間的距離不遠，但價差卻不小，第三階平均單價比第一階便宜10萬元，比第二階便宜5~8萬元。」

以第二階來看，指標建案為「山河帝寶」系列，觀察實價登錄，以該案一期來說已有300多筆交易，出現有不少筆5字頭交易。

房市專家何世昌表示：「對於預算有限的首購族來說，4字頭能入手新案，大概只剩下4大區塊，分別是八里、淡水、鶯歌、樹林，選擇不多，甚至基隆也都已經賣到4~5字頭，使得交通、景觀條件相對表現較佳的紅樹林能吸引首購族關注。」

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