住家裡！兒媳出國沒問還嗆「找自己老公啊」　婆婆心寒：白眼郎

▲婚後住婆家，婆媳相處難免有摩擦。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

不少人拿著別人的好處，卻不想承擔責任。一名婆婆抱怨，隨口問媳婦一句出國怎沒問他們倆老，豈料媳婦竟回「想出國找自己的老公啊」，讓她頓時覺得是時候請年輕人出去承擔自己的家庭了。

該名婆婆在粉專《毒姑九賤婆媳討論區》表示，兒子和媳婦婚後住在家裡，最近他們出國玩，她便隨口開玩笑問「怎麼沒問我跟爸爸要不要一起去？」沒想到媳婦竟回「想出國找自己的老公啊，幹嘛問我們」，讓她相當傻眼。

婆婆忍不住動怒直言，「現在晚輩講話都那麼沒教養的嗎？那奇怪了，你們自己結的婚，為什麼要住公婆的房子，住得這麼理所當然，你們的歲月靜好，不過是長輩替你們負重前行，一點感恩的心都沒有，眼裡只有自己的利益，卻不想承擔自己的責任。」

婆婆認為，是時候把他們趕出去了，叫他們去承擔自己的家庭了，「目中無人又不懂感恩的白眼郎，誰娶的自己寵去，我們自己的房子，以大換小的錢，足夠我們養老遊山玩水去。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「早該如此，各自安好」、「這樣就對了，早就該趕他們出去了，各過各的，各自安好」。

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