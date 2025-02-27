捷運站精華區　HOLA新北中和店3／31熄燈！在地人曝2原因：可惜

▲南山威力廣場。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

居家品牌HOLA在台灣經營近30年，擁有超過20間分店，不過有網友指出，新北中和店近期貼出公告，將於3月底正式停業，讓許多網友錯愕，明明是地段良好的店面，竟然會走到關店這一步，當地居民點出原因，「動線規劃不好，真的滿難逛的」。

有網友在PTT發文，日前去中和南山威力廣場逛街，發現佔據1、2樓的HOLA貼出了結束營業公告，並進行1折拍賣，他不禁好奇，地理位置很好，但卻走到熄燈這一步，「整棟樓在捷運站旁，竟然沒餐廳也是很神奇」。

消息曝光，許多人震驚，「竟然要倒了」、「確定要關店嗎？記得二月全台門市都有一折出清活動」、「HOLA也是這裡元老級的店了，要關掉真的滿訝異」、「確定是要關店囉！有空可以去逛逛」、「地點極佳的賣場，沒什麼餐廳，好可惜」。

另外，有在地人點出2大原因，「捷運的連通道沒做是最大問題，明明在站點旁，卻莫名荒涼」、「主要是整棟樓規劃太差了，浪費了絕佳地點，乾脆全賣給家樂福整合看有沒有救」、「停車場高度1米8是硬傷，想開箱車去載貨根本無法」、「當年捷運如果有設計通道的話，威力廣場的人潮能翻倍」、「講白了，那個動線讓我連走進去逛的念頭都沒有」。