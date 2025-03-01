黃埔新村眷村菜名店將歇業　房東文化局指接手「要有計畫」

記者張雅雲／高雄報導

黃埔新村是台灣最早的眷村，眷村內的「1955誠正眷味」，該店曾是陸軍上將孫立人部屬郭廷亮故居，在粉專宣布因租約到期，只營業到3月2日，之後將歇業，不少老顧客都相當不捨。專家表示，租金單坪450元，加上還有眷舍整修成本，經營難度不低。

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▲黃埔新村內的「1955誠正眷味」，該店曾是陸軍上將孫立人部屬郭廷亮故居，在粉專宣布因租約到期將歇業。（圖／記者張雅雲攝）

根據高雄歷史博物館內高雄文獻的《黃埔新村的歷史記憶》指出，戰後1947年孫立人選擇鳳山作為訓練新軍之地，來台幹部居於官舍，陸軍官校在鳳山復校後，1950年更名為「黃埔新村」，黃埔新村是全台第一座眷村，也見證了太平洋戰爭與國軍在台發展，深具時代與歷史意義。

▲黃埔新村是全台第一座眷村，也見證了太平洋戰爭與國軍在台發展，深具時代與歷史意義。（圖／記者張雅雲攝）

眷村內的「1955誠正眷味」，就開在郭廷亮故居，郭廷亮案發生於1955年，為台灣白色恐怖時期，當時中華民國政府指控陸軍上將孫立人的部屬、少校郭廷亮預謀發動兵變，並藉此宣稱孫立人「縱容部屬武裝叛亂，密謀犯上」，將孫立人革職軟禁，而郭廷亮遭長期關押後特赦出獄，2001年監察院重啟調查，認為郭廷亮案為政治冤案。

「1955誠正眷味」日前在臉書粉專公布因租約到期，新計劃沒有入選，即將在3月熄燈，在地人指出，該店只營業至3月2日，之後就將歇業，根據老闆透露，租下2棟眷舍，一坪租金450元，換算月租金約7.2萬元。

高雄市文化局指出，高雄2014年推出全台首創眷村進駐計畫「以住代護」，申請店家需附上計畫經營計畫書，通過後進駐期為5年，並限期於眷舍點交後6個月完成開業，可在眷村內引進工藝、書店、民宿、餐飲等文創相關產業，每年固定盤點已經完成基礎修繕的眷舍及即將到期的眷舍，今年預計3月底、4月初開放申請。

高雄眷村進駐計畫 進駐類型 工藝、書店、民宿、餐飲等文創相關產業 進駐地點 鳳山區黃埔新村、左營區建業新村 申請資格 -中華民國國籍滿20歲以上國民且有行為能力之自然人

-依我國公司法成立之公司或其他依法申請設立之行號商家 進駐經營期限 經營期限自眷舍點交日起5年 租金 - 固定租金：建築物每月計價450元/坪，採預先繳納，每3個月繳納一次

- 經營權利金：依年營業額累進費率計價，每年繳納一次

▲高雄眷村進駐計畫。資料來源：高雄市文化局。（ETtoday製表）

住商不動產鳳山博愛店長蔡慶文表示，黃埔新村鄰近捷運大東站、大東藝文中心、中正預校，屬於鳳山市中心，商業機能發達，近年區域房價持續向上。

▲高雄2014年推出全台首創眷村進駐計畫「以住代護」，申請店家需附上計畫經營計畫書，通過後進駐期為5年。（圖／記者張雅雲攝）

該區整棟透天地坪約20坪，月租金3~4萬元，以黃埔新村來說，雖然租金符合區域行情，但因早期眷舍室內坪數大，連帶租金總價墊高，加上承租方還需負擔整修費，以及周邊尚未串聯地方產業，遊客通常一次性到訪，現階段店家經營難度高。

生活圈缺乏素地可供開發，多以老舊透天為主，屋齡40~50年，臨路透天店住總價落在2000~2500萬元，巷弄透天、屋況未整理，總價約800~900萬元，若經整理總價約1000~1200萬元。

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