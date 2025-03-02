生活機能佳　想買60年老公寓「等都更賺一筆」！過來人勸退





▲老公想買60年老屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，住在屋齡60幾年的老公寓，儘管老舊但生活機能佳，房子是跟親戚租的，老公打算將房子買下來，期待未來都更，能翻新成新房，且親戚售價較可協商，比買外面的新房更划算，但她認為，既然都要花錢，不如直接買新屋。對此，信義房屋專家表示，房子超過60年還沒都更的話，未來也很難都更。

人妻在Dcard發文，「這樣的房子會買嗎？」目前住的房子是連棟公寓，屋齡已有60多年，雖然沒有電梯，但生活機能很好，加上是跟親戚租的房子，所以租金相對便宜。儘管房屋老舊，難免會有漏水、崩裂等問題，但目前生活尚可。

她表示，老公有意買下這間房，因為是親戚的房子，價格比較好談，而買外面的新房則價格高昂，貸款壓力大。她自己則擔心老房子問題多，認為既然花錢不如買新房，「還要等到都更，也不知道要等多久，但房價的部分，能否找到生活機能一樣好的房子，也是一大考量，所以就很猶豫」。

貼文曝光，網友一致認為不要買，「不會買，你們樓上樓下有任何住戶想都更嗎？沒有，妳看看台北市，大家都等很久」、「別鬧了，公寓很難都更，可以都更親戚不會賣你」、「不會買，60年老屋，現在雖然看起來沒什麼大問題，難保過幾年之後會不會有更大的問題出現」、「60年古蹟不會買，找附近20年的電梯大樓」、「不會買，幹嘛賺親戚錢」、「過來人經驗，娘家舊公寓都更從30多年前開始談，換過好幾個建商，最後又花超過十年才住進新房子」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若已經超過60年，卻仍未進行都更，未來可能也很難等到相關計畫的實施，加上房子老舊，有很多地方要注意，除了房屋結構的年限問題，也要考慮管線的配置，維修費用不容忽視。