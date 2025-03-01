不是屋齡高！中山區43年老公寓「只能貸6成」　銀行曝1原因

▲原PO想買43年老公寓。（示意圖／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

很多人的人生清單上都有「買房」，不過購屋前，也要衡量自身經濟能力，一名網友表示，最近想入手一間43年的舊公寓，地點就在台北市中山區，個人信用狀況、薪資都正常，但銀行認為地點不好，因此只能貸6成，讓她很錯愕。對此，信義房屋專家表示，中山區有條通，周邊環境太亂，且屋齡太高了。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，看上一間位於台北市中山區的43年舊公寓，在準備出價購買前，向銀行詢問了貸款問題，儘管個人信用狀況和薪資所得都符合要求，銀行卻以「地點不佳」為由，可能只能貸款6成，他無奈嘆「等於現金要多拿出來」。

貼文曝光，有網友表示，「中山區真的是一個很特別的區域，跟萬華一樣，有些銀行會控管，主要是風化區比較多」。另外，多數人提到屋齡真的太高，「43年屋齡+公寓，貸款6成已經算是很不錯了，如果貸款20年，這個公寓也不知道能不能再撐到」、「這麼老的房子也只有在台北市才有機會貸6成吧，其他鄉下縣市可能被銀行認為是瀕臨爆廢的房子」、「正常，我的56歲房子也是一波三折才能拿到貸款」、「43年難免」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區有條通，周邊環境比較亂，如果不是靠近捷運站附近，通常會被銀行認為「地點不好」；至於貸款成數的部分，曾經理表示，如果名下沒有房子，6成確實比較低，主要原因可能是房子地點靠近條通，還有屋齡太高。