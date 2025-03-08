房、股連動！5年飆逾9成　六都房價「它漲1.33倍」比大盤兇

▲房市與股市呈現連動。（圖／信義房屋提供）

文／彭蕙珍／今周刊

信義房屋統計過去5年股房表現，股市上漲幅度高達92%，房市表現也不遜色，六都房價漲幅在37%~78%。其中，新竹5年來房價漲幅高達133%超越股市表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股漲到23000點，最主要是受惠於半導體、金融、電子五哥等族群，這原本就是不少長輩的存股標的，因個股大漲，民眾手中的資產增加後也為房市增添柴火。

半導體大漲 新竹房價漲最多

過去5年台股指數從2020年初的1.2萬點，上漲至去年底的2.3萬點，股價漲幅高達92%，房價漲幅也很顯著。

統計信義房價指數，從2020~2024年漲最多的是新竹地區，5年來房價漲幅133%，超越股市表現。主要受惠於半導體，新竹科學園區買房族的薪資成長與未來性能見度高，反映在區域買氣與房價上。

中南部地區房價也有感走揚，台南5年上漲78%，高雄上揚67%，台中上漲70%，部分區域複製竹科經驗，加上過去房價基期較低，出現明顯漲勢。

北部房價最高的台北市漲幅相對溫吞，5年房價只上漲37%。新北市過去5年反映疫情後的造價與通膨，房價漲幅達52%，桃園漲幅達69%。

未來房市也要看股市臉色

曾敬德表示，過去5年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心。至於2025房市也要看股市走向。

他認為，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，但若股市若維持穩定，對房市信心偏向正面，反之，若股市波動加劇，也會對房市信心與動能造成影響。

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