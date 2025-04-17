婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「金喜」　全網羨：好福氣

▲婆婆將老房子過戶給兒媳。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日一位人妻指出，婆婆過戶房子給夫妻倆，裝潢時竟然發現牆內藏金飾。婆婆說，本來就是要給兒媳，沒想到那麼快發現。網友說，「這婆婆真不錯，還好妳有發現到，開心了。」不過也有人說，「值錢的應該只有黃金。」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，「婆婆過戶給我和老公的房子，我叫師傅來裝潢，發現了這麼多東西，馬上打電話給婆婆。」婆婆說，這些東西就是要送媳婦，本來想說過段時間再說，沒想到那麼快被發現。從照片中可見，牆壁的洞裡有金手鐲和玉飾等。

▲牆內藏金飾跟玉飾。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

貼文一出，網友紛紛留留言「這婆婆真不錯，還好你妳有發現到，開心了」、「妳婆婆人真好」、「藏在這裡很厲害」、「祖傳阿」、「還好裝潢師傅也很好」、「好福氣」。

不過也有人說「都是假的」、「值錢的應該只有黃金」、「看起來有點陳舊，應該是有紀念價值的東西」、「金子現在超值錢的」、「值錢的應該只有黃金」。

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