ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

50年前蓋透天成本僅4萬「現在月收租4萬」！網曝1點是最大獲利

▲▼信義計劃區大景。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友指出，土地價值漲幅才是最大獲利。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著通膨怪獸的步步進逼，物價和電價雙雙上漲，房價也讓許多年輕人望而卻步，有網友指出，爺爺是建商，在民國65年蓋了一排透天，一戶成本只要4萬元，售價9萬元，留下2間自用，這兩間透天厝至今仍保留，一樓租給商家經營，樓上則隔成套房租給大學生，光是每月收到的租金就高達4萬元，讓他驚呼連連。

有網友在Dcard發文，爺爺年輕時在做建商，民國65年時蓋了一排透天厝，每戶成本僅4萬元，並以9萬元售出部分後，留下了兩間自用。這兩間透天厝至今仍保留，一樓租人做生意，樓上則格成套房出租給大學生，整棟樓每月收租可達4萬元。

原PO驚呼「成本4萬，月收租也是4萬，一個月租金就等於當年投入成本，有夠震撼」，他還透露，隔壁的某間透天厝，「同一排，同樣也是阿公當年蓋的」，去年成交價680萬，48年漲了170倍。

貼文曝光，掀起網友討論，「當年的4萬和現在的4萬差多了，不過沒差啦，還是賺」、「台北信義區在那時全都是荒地，隨便圈地就去登記。阿祖當時有去多圈點，放到現在中間不被阿公那輩敗掉，後輩10輩子都不愁吃穿」、「任何開發中國家到已開發的階段，哪一國土地價格沒有飆漲」。

還有網友指出，「一堆說丟股市會贏的，但股市死的機率跟房子相比，真的很少聽到買房賠的」、「如果以幾十年來看，股票變廢紙的機率遠大於買房賠錢。持有成本超級低，還可以租人創造被動收入」。更有人一語點出，「土地價值漲幅才是最大獲利，地上物只是零頭」。

關鍵字：投資房價租金建商網友

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

持有5~10年轉售房地合一稅最划算？「這幾種情況」可望免稅

根據財政部房地合一稅最新統計資料，全年房地合一稅稅率分布，稅率20%的案件，也就是持有5~10年轉售的交易，為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36.1%。專家分析，因為持有10年以上，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5~10年時便獲利了結。

3小時前

川普「關稅帝君」撼房市！　房市主力陷潰堤失守

川普關稅海嘯不僅衝擊全球股債市，就連台灣房市也遭波及。尤其去年9月央行祭第七波信用管制以來，國內房市買氣已全面受挫，指標建商、甲山林集團董座祝文宇日前開出降價第一槍，「以7折價銷售，今年所有推案都會讓價。」本刊調查，全台平均房價已下跌6.6％，不僅出現投資客拋售潮，就連自用族群也擔憂關稅戰出現經濟衰退的不確定性，全都保守以待，「房市恐爆巨大賣壓，出現人踩人、多殺多的慘況。」業者悲觀地說。

4小時前

囤房稅2.0第1年！　非自住房屋稅件數、稅額增逾1倍

囤房稅2.0瞄準持有多戶非自住房屋者加重課稅，且改採全國歸戶，在各地持有愈多戶，適用稅率愈高。隨新制今年首度開徵，反映在初步統計數據上，今年期房屋稅非自住房屋開徵175.15萬件、稅額新台幣229.99億元，分別較113年期大增1.34倍與1.48倍。

5小時前

網友觀望2年房價愈漲愈高　批鳥籠小宅「誰愛住？」

台積電位於高雄楠梓的2奈米晶片廠下半年投產，有網友2年前就透露已在楠梓租房3年，想入手該區新案，今年再度上網PO文，認為「無腦買房的人要小心了，總價低單價高的極端值，鳥籠小宅誰愛住？」並透露「想買，還沒買！」引來網友震驚「觀望到現在還沒買？」

5小時前

50年前蓋透天成本僅4萬「現在月收租4萬」！網曝1點是最大獲利

隨著通膨怪獸的步步進逼，物價和電價雙雙上漲，房價也讓許多年輕人望而卻步，有網友指出，爺爺是建商，在民國65年蓋了一排透天，一戶成本只要4萬元，售價9萬元，留下2間自用，這兩間透天厝至今仍保留，一樓租給商家經營，樓上則隔成套房租給大學生，光是每月收到的租金就高達4萬元，讓他驚呼連連。

5小時前

室友洗衣服「這2樣一起丟」她錯愕！一票卻反問：沒差吧

洗衣服的時候，會一次把所有衣物丟進洗衣機嗎？近日有網友發文透露，她發現她的室友會把內褲、襪子放在一起洗，讓她難以置信，怎麼會把緊貼私密處的內褲，和碰到腳的襪子放在一起？是她太吹毛求疵嗎？貼文曝光後，引發討論。

5小時前

2025全球豪宅房價榜！冠軍平均每坪「453萬台幣」

最貴豪宅在哪裡？房市專家何世昌近日在粉專透露，2025年春季全球豪宅房價統計，雖然香港房市近年來已下跌超過兩成，但仍穩坐「全球豪宅最昂貴城市」寶座，每平方英尺價格高達3,860美元，換算新台幣約每坪453萬元。

6小時前

建商轉向商辦市場！行銷重心調整應對住宅銷售疲軟

隨著住宅市場銷售疲軟，越來越多建商調整行銷策略，將焦點轉向商業辦公大樓（商辦）市場，以彌補住宅銷售的不足。業界指出，部分大型建商已開始加大資源投入，專注於商辦產品的推廣，顯示出台灣房地產市場的結構性變化。

7小時前

永慶加盟四品牌「六大關鍵優勢」逆勢突圍　年中新授權店將達80店

無懼市場不景氣帶來的衝擊，永慶房產集團一如既往在逆勢中成長，今年3月全台房市交易量較2月成長35%，首季成交量更突破1.2萬件，保持穩健態勢。為低谷布局、贏在未來，集團全年目標再開200店、招募1萬名人才。

7小時前

大學畢業當保全！他拚「1科系碩士」成功翻身　年薪飆破300萬

許多人夢寐以求高薪的工作！一位網友就分享自己戲劇性的職涯轉變經歷，表示他原本擔任保全工作，透過苦讀考取資工研究所成功轉職科技業，從年薪40萬元暴增至300萬元，勵志的成長經歷引發網友高度關注。

8小時前

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「田中間蓋大樓」爭議一次看　農..

高雄人持續流失　1區人口數將超..

重劃區亂成一鍋粥　帥過頭勸「別..

高雄「川普」身價也縮水　屋主含..

往生互助會破產清算　神秘董娘加..

台中老屋逼近50萬戶　建商指「..

沒開冷氣！2個月用電「飆到90..

大學畢業當保全！他拚1科系翻身..

「小李子」新址曝光　老闆砸41..

台南南區新案成交半數沒實登　單..

ETtoday房產雲

最新新聞more

持有5~10年轉售房地合一稅最..

川普「關稅帝君」撼房市！　房市..

囤房稅2.0第1年！　非自住房..

網友觀望2年房價愈漲愈高　批鳥..

50年前蓋透天成本僅4萬「現在..

室友洗衣服「這2樣一起丟」她錯..

2025全球豪宅房價榜！冠軍平..

建商行銷主力轉向商辦市場　因應..

永慶加盟四品牌「六大關鍵優勢」..

大學畢業當保全！他拚1科系翻身..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366