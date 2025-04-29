50年前蓋透天成本僅4萬「現在月收租4萬」！網曝1點是最大獲利

▲有網友指出，土地價值漲幅才是最大獲利。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著通膨怪獸的步步進逼，物價和電價雙雙上漲，房價也讓許多年輕人望而卻步，有網友指出，爺爺是建商，在民國65年蓋了一排透天，一戶成本只要4萬元，售價9萬元，留下2間自用，這兩間透天厝至今仍保留，一樓租給商家經營，樓上則隔成套房租給大學生，光是每月收到的租金就高達4萬元，讓他驚呼連連。

有網友在Dcard發文，爺爺年輕時在做建商，民國65年時蓋了一排透天厝，每戶成本僅4萬元，並以9萬元售出部分後，留下了兩間自用。這兩間透天厝至今仍保留，一樓租人做生意，樓上則格成套房出租給大學生，整棟樓每月收租可達4萬元。

原PO驚呼「成本4萬，月收租也是4萬，一個月租金就等於當年投入成本，有夠震撼」，他還透露，隔壁的某間透天厝，「同一排，同樣也是阿公當年蓋的」，去年成交價680萬，48年漲了170倍。

貼文曝光，掀起網友討論，「當年的4萬和現在的4萬差多了，不過沒差啦，還是賺」、「台北信義區在那時全都是荒地，隨便圈地就去登記。阿祖當時有去多圈點，放到現在中間不被阿公那輩敗掉，後輩10輩子都不愁吃穿」、「任何開發中國家到已開發的階段，哪一國土地價格沒有飆漲」。

還有網友指出，「一堆說丟股市會贏的，但股市死的機率跟房子相比，真的很少聽到買房賠的」、「如果以幾十年來看，股票變廢紙的機率遠大於買房賠錢。持有成本超級低，還可以租人創造被動收入」。更有人一語點出，「土地價值漲幅才是最大獲利，地上物只是零頭」。