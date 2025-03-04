芝山百坪孫東寶撤出不到半年　新租客曝光

記者項瀚／台北報導

去年底天母福國路「孫東寶」撤出百坪店面，引發話題，許多人都在猜該店面租金太高。但在孫東寶撤出後，該店面馬上就以每月27萬元租掉，現場雖還看不出租客是誰，但據了解是寵物用品店。

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▲去年底天母福國路「孫東寶」撤出百坪店面。（圖／記者項瀚攝）

天母福國路三角窗店面，最初是「大批發百貨」，是一間為綜合購物、娛樂、美食的大型商場，為在地地標，但在1995年結束營業，之後轉為貴族世家牛排，再改成孫東寶接手。

不過去年10月，「孫東寶士林福國店」歇業，引發話題，躍上新聞媒體版面。當時，有不少人就在猜，是該店面租金太貴，孫東寶扛不下來選擇歇業。

然而，近期實價揭露，在「孫東寶士林福國店」歇業之後，該店面馬上就租出去了，2門牌合併1樓面積約139坪，每月租金達27萬元，換算單價1947元。

記者實地走訪，店面看板還能看到孫東寶的痕跡，目前鐵門仍拉下，看不出新租客是誰，但據可靠消息指出，新租客是寵物用品店。

樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「該店面較適合目的型消費的店家進駐，開設寵物用品店合適，能吃到福國路、忠誠路的住宅量體，區域百坪以上的1樓店面供給不多，因此能快速找到下一手，價格方面單價每月近2000元符合行情。」

住商不動產天母SOGO加盟店東周德義表示：「該店面雖屬福國路陰面，店面效應不及對面的寶雅及其他餐飲店，但位於三角窗，曝光效果仍不錯，且緊鄰捷運芝山站，距離天母人潮最多的SOGO商圈不遠，該店面仍有一定的效益。」

事實上，「孫東寶士林福國店」撤出該店面，可能也與集團的經營方向有關，孫東寶近年全台店數明顯下降，在天母原有4間店，近2年就收了2間，目前只剩下2間。

▲孫東寶在天母一帶的分店整理。（表／記者項瀚製）

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