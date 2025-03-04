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芝山百坪孫東寶撤出不到半年　新租客曝光

記者項瀚／台北報導

去年底天母福國路「孫東寶」撤出百坪店面，引發話題，許多人都在猜該店面租金太高。但在孫東寶撤出後，該店面馬上就以每月27萬元租掉，現場雖還看不出租客是誰，但據了解是寵物用品店。

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▲▼ 天母孫東寶 。（圖／記者項瀚攝）

▲去年底天母福國路「孫東寶」撤出百坪店面。（圖／記者項瀚攝）

天母福國路三角窗店面，最初是「大批發百貨」，是一間為綜合購物、娛樂、美食的大型商場，為在地地標，但在1995年結束營業，之後轉為貴族世家牛排，再改成孫東寶接手。

不過去年10月，「孫東寶士林福國店」歇業，引發話題，躍上新聞媒體版面。當時，有不少人就在猜，是該店面租金太貴，孫東寶扛不下來選擇歇業。

然而，近期實價揭露，在「孫東寶士林福國店」歇業之後，該店面馬上就租出去了，2門牌合併1樓面積約139坪，每月租金達27萬元，換算單價1947元。

記者實地走訪，店面看板還能看到孫東寶的痕跡，目前鐵門仍拉下，看不出新租客是誰，但據可靠消息指出，新租客是寵物用品店。

樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「該店面較適合目的型消費的店家進駐，開設寵物用品店合適，能吃到福國路、忠誠路的住宅量體，區域百坪以上的1樓店面供給不多，因此能快速找到下一手，價格方面單價每月近2000元符合行情。」

住商不動產天母SOGO加盟店東周德義表示：「該店面雖屬福國路陰面，店面效應不及對面的寶雅及其他餐飲店，但位於三角窗，曝光效果仍不錯，且緊鄰捷運芝山站，距離天母人潮最多的SOGO商圈不遠，該店面仍有一定的效益。」

事實上，「孫東寶士林福國店」撤出該店面，可能也與集團的經營方向有關，孫東寶近年全台店數明顯下降，在天母原有4間店，近2年就收了2間，目前只剩下2間。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲孫東寶在天母一帶的分店整理。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：天母孫東寶店面撤出倒了租金福國路寵物用品樂見不動產住商不動產

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