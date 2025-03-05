新光三越氣爆成陰影　在地曝：看屋客最在乎條件改變

▲台中新光三越氣爆事件，讓百貨商場也成為嫌惡設施嗎？（圖／記者許權毅攝）

記者項瀚／台北報導

台中新光三越氣爆事件，讓百貨商場也成為嫌惡設施嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產達人秀》森林、Yoga，他們表示，以七期周邊來說，短時間可能沖淡一些想看房的人，但長線來看沒什麼影響，此外也分析了受惠漢神百貨的14期重劃區。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析台中新光三越氣爆後的七期房市現況。

台中七期新光三越在2月13日發生氣爆憾事，引發社會關注。森林表示：「氣爆後，最大的感受是交通舒緩，另外也傳出部分店家在七期周圍找臨時店面，像是某Ｌ國際品牌就進駐歌劇院對面，貨源預計都從台北來調。」

對七期周邊的房價會有影響嗎？森林認為：「雖然短期可能會沖淡一些買房族的意願，或對當地人造成心理陰影，但長線來看沒有影響，就像有位貴婦發文『看到以前經常逛街、吃下午茶的地方，變得千瘡百孔，內心覺得難過，新光三越我一定會等你回來』。」

森林認為：「單一個案的氣爆事件，不至於使百貨變成嫌惡設施，頂多是購屋人會更重視社區安全品質，像是玻璃的強度等等。」

▲森林表示，單一個案的氣爆事件，不至於使百貨變成嫌惡設施。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

接著，Yoga表示：「即將開幕的台中漢神百貨，是漢神體系規模最大的，商場董事長揚言，要超越新光三越，百貨所處的14期重劃區房價也表現嚇人，近年房價漲幅2~3成，新案均價6字頭，部分個案7字頭，先前去參觀一建案，甚至要賣到8字頭。」

Yoga表示：「14期是台中規模最大的重劃區，買盤包括外縣市、中科高收入工程師等等，此外由於地價相對較低，也吸引許多北部知名建商獵地推案。」

Yoga指出：「當前房市不佳，轉入買方市場，14期重劃區平均個案週來人量從40組降到10多組，買氣下滑，但成交價沒有鬆動，不過已有業者開始透過送禮等方式促銷，是買方進場的好時機。」

▲14期重劃區擁漢神洲際購物廣場建設利多。（圖／記者陳筱惠攝）