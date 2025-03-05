直擊東京最貴商辦地段　科技應用促「微型辦公室」崛起

▲日本東京商辦吹起「小宅風」，在地業者觀察，近年小型商辦需求明顯增加。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／東京報導

日本東京商辦吹起「小宅風」，在地業者觀察，近年小型商辦需求明顯增加，且觀察這類產品，租金表現較出色，投報表現也更好。台灣商仲專家觀察，國內也出現相同現象，因此也有開發商嗅到這商機趨勢，推出所謂的「微型商辦」。

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近年大陸經濟表現不穩定，部分資金外溢，流入日本東京房地產市場，其中當然也包括商用不動產。而觀察近年東京商辦市場，出現了明顯的「‘小宅化」趨勢，小單位的辦公室空間需求提升。

日本在地建商解釋，主要原因包括科技應用進步，居家遠端上班越趨普及，尤其是在後疫情時代，同時公司行號也能省下更多成本，另外一些企業也紛紛考慮到BCP策略（Business Continuity Planning），也就是為了保護公司營運免受災害、事故的傷害，而制定的營運持續計畫，開始找尋次要辦公室、第二據點，這也讓小型商辦需求上升。

東京商仲、株式會社住吉商事社長富永哲銘表示：「近年來，東京不少商辦大樓房東也看準『小宅』需求，開始把原本的辦公室空間切得更小，像我們公司所處於的虎之門地區大樓，就有樓層從原先的單層主建物300平米（90坪），切成30~100平米（9~30坪），以增加租金效益。」

富永哲銘補充：「東京部分精華區土地，大樓產權握在大財團手上，基本上只租不賣，但同時也有一些其他大樓切成小坪數商辦空間出售，或是老商辦整棟重建，走小型商辦路線出售，以單戶主建物30~50平方米（9~15坪）來說，租金報酬率可達4~5%，優於一般面積較大的商辦產品。」

進一步觀察東京各區平均租金價格，明顯看出坪數越小、價格越高。以主建物15~30坪的物件來看，以虎之門每坪6640元摘冠，投資性置產買盤以中國、台灣及韓國高資產投資人為大宗。富永哲銘表示，虎之門是東京精華地段，除商辦大樓，還有不少國際級酒店，包括Andaz等等。

▲東京各區平均租金行情整理，以小型的商辦空間來看，虎之門表現最出色。（表／商三鬼商事統計）

至於國內商辦市場，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「從需求面來看，也出現M型化現象，傳統頂級大型商辦需求持續存在，大者恆大，同時小坪數的商辦空間需求也越來越多，尤其是整棟規劃、具有企業門面、多元『公設』價值的產品。」

興富發集團看準此趨勢，積極布局所謂的「微型商辦」，目前在台中七期已推2案，分別是「市政萬象廣場」、「市政壹號廣場No.1」，前者已完銷，後者則規劃890戶，規劃25~48坪，目前已有200多筆實價揭露，成交單價落在76~93萬元，總價落在1800~4500萬元。

《ETtoday新聞雲》訪問興富發主委黃惠玲，她表示，去年919打炒房前，七期微型商辦案投資客比例高，而之後中長期置產、自用型客戶比例大增，自用型客戶除青年創業、公司轉型，也有中南部地理位置相對外圍的老牌大廠，希望進駐七期黃金地段，增添公司門面，作為接待貴賓的據點，「觀察，七期的微型商辦需求穩定，潛力十足。」

▲興富發在台中七期推出2大微型商辦案。（圖／記者陳筱惠攝）

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