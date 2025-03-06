單元12新案均價逼7字頭　在地保守：要拚續航力

▲單元12與機捷特區與受惠雙軸線發展優勢，交易量價表現亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車後，軌道經濟持續發酵，根據最新實價登錄統計，單元12與機捷特區與受惠雙軸線發展優勢，交易量價表現亮眼，惟近期房市趨緩，在地業者認為，再創高房價有難度，現在要比拼續航力。

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根據最新實價登錄資訊揭露，坐落單元12的「雙橡園2045」樓高31層，總戶數140戶，已實登120戶，成交率已突破8成，社區均價68.92萬元，成為區域高標建案。另，機捷特區包括漢宇及鉅虹等建商推出的預售新案，成交均價也來到59萬元至64萬元。

▲北屯區指標建案交易。

單元12、機捷特區，受惠於捷運綠線串聯，區內設置「北屯總站」、「舊社站」及「松竹站」3站。據《樂居》統計，區內近1年成交量達1554戶，新案成交均價來到每坪54萬元。其中，漢宇建設推出27層「漢宇雲衍SKY VISION」，基地位於敦富八街、南興路，規劃38~49坪、3~4房產品，距離G0北屯總站僅260公尺，開案至今已實登53戶，均價來到59.69萬元。

▲「漢宇雲衍SKY VISION」社區平均成交價來到59.69萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



而基地位於松竹路一段的「鉅虹R&G」，規劃21層、27~42坪、2~3房的產品，根據實價登錄顯示，該案已實登40筆，平均成交單價突破6字頭，來到63萬元。

在地代銷業者總經理張譯升則表示：「機捷特區目前仍是最被看好的區段，雖未來要創高可能不易，但機捷特區的續航力應是台中翹楚。」

不過，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「去年第二季全國新案餘屋來到10萬3130宅，為統計以來次高。加上住宅類核發使照達13萬8180宅，也創下1996年以來最高紀錄。最大交屋潮加上餘屋，北屯區這幾年為中台灣熱門推案區，預計市場有龐大供給賣壓，走勢值得關注。」陳傑鳴說。

▲機捷特區目前取得建照的土地，住宅區達81％、商業用地的開發率達52%。（圖／記者陳筱惠攝）

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