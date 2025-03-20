高鐵南延助攻！8分鐘三鐵共構高雄站「遠雄沐蘊」入主核心蛋黃區裡的自然美術館

▲高雄「遠雄沐蘊」位於中都重劃區藝樹特區，呼應生態綠意與充滿文化氣圍的生活環境，打造出融合自然與藝術的建築。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

居住在充滿自然綠意的環境中，不僅能減少壓力，還能增強專注力和創造力，進而提升身心健康和生活品質。同時，豐富的藝術文化氛圍也能激發人們的創意思考，提高對生活的滿足感。高雄的中都重劃區正是這樣的珍稀地段，近期推出的「遠雄沐蘊」新案備受矚目。

位於中都重劃區的「遠雄沐蘊」其特色可用「繁盛綠金，生活之心」來形容。中都、美術館與農16並列高雄蛋黃區金三角，擁有完整的生活機能，加上大片的優質綠地如中都濕地公園、凹子底森林公園，以及美術館和百貨商圈，在蛋黃區中更顯珍貴價值。其中，強勢崛起的中都重劃區成為講究生活品味人士的置產首選。

加上隨著高鐵南延屏東計畫定案，未來高鐵將進入高雄車站，成為三鐵共構的核心交通樞紐，「遠雄沐蘊」至高雄站搭高鐵的車程僅需約8分鐘，再再凸顯中都重劃區的地段優勢，將更加勢不可擋。交通、綠意、生活機能三者加乘的「遠雄沐蘊」地段潛力無限，適合為未來提前布局。

入主「遠雄沐蘊」日日都能擁有最美的生活體驗，人文、藝術、綠水皆「靜」在咫尺。地處高雄市心唯一生態公園重劃區，坐擁中都濕地公園38000坪綠海，一下樓就能感受到大地與綠樹環抱，豐富的自然生態，也讓下一代成長的每個時刻都充滿著與大自然的親密接觸，綠意生態就是孩子最好的成長夥伴，讓他們在大自然的懷抱中探索、學習，茁壯成長。

比鄰唐榮磚窯古蹟文化園區、高雄市立美術館，享受濃厚的文藝氣息，與綠覆詩意形塑出如今炙手可熱的「藝樹特區」。「遠雄沐蘊」也距離繁華商圈不遠，讓生活優雅與便利同步實現。在城中逛街、在林裡漫步，藝術與自然化作生命中最好的養分，在「遠雄沐蘊」與家人一同感受藏在生活中的每個幸福時刻。

自然與建築交織的生活美學就在「遠雄沐蘊」，基地三面臨路，棟距寬闊，擁有絕佳視野、採光與通風，將居往環境融人自然懷抱中，其中2+1房型坪數規劃30.18坪，明亮舒適的生活空間連接動靜皆宜的景觀大陽台，成為家人共享的專屬角落。

「遠雄沐蘊」更以藝樹文旅概念殼計，收斂都市建築的棱角，改以圓潤的弧形陽台讓內外皆與自然融為一體。社區公設特別與法國攝影藝廊YellowKorner合作，呈現猶如大自然美術館般的居住氛圍，「遠雄沐蘊」就是一座藏在都市綠海裡的建築藝術品，獻給期望與森海、藝術人文為鄰的生活行家。

【遠雄沐蘊】23-40坪｜8分鐘高鐵高雄站

✅ 預約鑑賞 / 0800-623-888

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