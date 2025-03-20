ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高鐵南延助攻！8分鐘三鐵共構高雄站「遠雄沐蘊」入主核心蛋黃區裡的自然美術館

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲高雄「遠雄沐蘊」位於中都重劃區藝樹特區，呼應生態綠意與充滿文化氣圍的生活環境，打造出融合自然與藝術的建築。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

居住在充滿自然綠意的環境中，不僅能減少壓力，還能增強專注力和創造力，進而提升身心健康和生活品質。同時，豐富的藝術文化氛圍也能激發人們的創意思考，提高對生活的滿足感。高雄的中都重劃區正是這樣的珍稀地段，近期推出的「遠雄沐蘊」新案備受矚目。

位於中都重劃區的「遠雄沐蘊」其特色可用「繁盛綠金，生活之心」來形容。中都、美術館與農16並列高雄蛋黃區金三角，擁有完整的生活機能，加上大片的優質綠地如中都濕地公園、凹子底森林公園，以及美術館和百貨商圈，在蛋黃區中更顯珍貴價值。其中，強勢崛起的中都重劃區成為講究生活品味人士的置產首選。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

加上隨著高鐵南延屏東計畫定案，未來高鐵將進入高雄車站，成為三鐵共構的核心交通樞紐，「遠雄沐蘊」至高雄站搭高鐵的車程僅需約8分鐘，再再凸顯中都重劃區的地段優勢，將更加勢不可擋。交通、綠意、生活機能三者加乘的「遠雄沐蘊」地段潛力無限，適合為未來提前布局。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

入主「遠雄沐蘊」日日都能擁有最美的生活體驗，人文、藝術、綠水皆「靜」在咫尺。地處高雄市心唯一生態公園重劃區，坐擁中都濕地公園38000坪綠海，一下樓就能感受到大地與綠樹環抱，豐富的自然生態，也讓下一代成長的每個時刻都充滿著與大自然的親密接觸，綠意生態就是孩子最好的成長夥伴，讓他們在大自然的懷抱中探索、學習，茁壯成長。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

比鄰唐榮磚窯古蹟文化園區、高雄市立美術館，享受濃厚的文藝氣息，與綠覆詩意形塑出如今炙手可熱的「藝樹特區」。「遠雄沐蘊」也距離繁華商圈不遠，讓生活優雅與便利同步實現。在城中逛街、在林裡漫步，藝術與自然化作生命中最好的養分，在「遠雄沐蘊」與家人一同感受藏在生活中的每個幸福時刻。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

自然與建築交織的生活美學就在「遠雄沐蘊」，基地三面臨路，棟距寬闊，擁有絕佳視野、採光與通風，將居往環境融人自然懷抱中，其中2+1房型坪數規劃30.18坪，明亮舒適的生活空間連接動靜皆宜的景觀大陽台，成為家人共享的專屬角落。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

「遠雄沐蘊」更以藝樹文旅概念殼計，收斂都市建築的棱角，改以圓潤的弧形陽台讓內外皆與自然融為一體。社區公設特別與法國攝影藝廊YellowKorner合作，呈現猶如大自然美術館般的居住氛圍，「遠雄沐蘊」就是一座藏在都市綠海裡的建築藝術品，獻給期望與森海、藝術人文為鄰的生活行家。

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

▲▼高雄,遠雄沐蘊,中都重劃區,高鐵,高雄車站,藝樹特區,公園,人文,藝術,生態,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／翻攝自影片）

【遠雄沐蘊】23-40坪｜8分鐘高鐵高雄站 
✅ 預約鑑賞 / 0800-623-888
✅ 官網了解更多 / https://www.fgrealty.tw/7avjff

關鍵字：高雄遠雄沐蘊中都重劃區高鐵高雄車站藝樹特區公園人文藝術生態ET即賞屋ET即賞屋南區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千　華銀未達百件

新版青年安心成家（新青安）上路19個月來首見急凍！財政部今（20）日公告8大行庫承作新青安2月業績，8家行庫承辦件數全都跌破千件，其中華南銀行承作件數僅99件，未達百件。

2小時前

樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

新北市一名曹姓婦人控訴，112年間發現家中天花板滲水，調查後確認是樓上鄰居邱男住家水管破裂所致，雖然事後邱男改拉明管解決漏水問題，但卻未對曹婦住家完成漏水修繕事宜，雙方多次協商但沒有共識，曹婦因此提告請求賠償，包括天花板油漆復原、熱水器損壞換新、天花板場勘、及精神撫慰金等共7萬6700元。板橋地院法官審酌後，判邱男賠償天花板油漆、場勘費用共1萬9000元為適當，其餘請求為無理由，予以駁回。可上訴。

3小時前

倫敦房間5.5萬出租！晚上8點半前不能回家　房東荒謬規定被罵爆

英國一名屋主在倫敦擁有價值80萬英鎊（約新台幣3270萬元）的房子，決定把其中一間房間出租，月租金1350英鎊（約新台幣5.5萬元）。只不過屋主列出多項奇怪的生活規約，例如房客不能在晚間8時30分之前回家，引發批評聲浪。

4小時前

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

行政院消保處公布了2024年11月全國預售屋契約查核結果，發現60案中有15建案不合格，占比達25%，相當於每4件就有1件存在問題。為了免消費者中招，北市地政局率先全國推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，利用生成式AI技術，讓消費者透過手機即可輕鬆檢測契約是否合規。

4小時前

央行未祭新手段　5大房仲同聲：強化金檢仍抑制房市

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制。對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲（排序按照筆畫）看法，認為去年919後房市明顯降溫，本次確實沒有「再加碼」的必要性，另外針對後續房市，持續保守看待，點出房貸仍持續緊縮、央行更加強金檢等面向。

5小時前

業者列小基地開發5大缺點　揭營建業失調「無情現況」

新北市三重一處基地大小僅97坪的建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，各界熱議危老條例帶來的小坪數基地改建潮，讓鄰房塌陷事故頻傳，國土署一句「工程品質與基地大小無關」，業者砲轟「不食人間煙火」。連雲建設總經理蔡漢霖就點出小基地危老案衍伸的5大缺點，呼籲危老條例應該重新檢討，過小基地應有條件給予容積獎勵。

5小時前

信義至善獎助學金25周年　邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神

信義房屋志工團3月19日前往南投信義鄉，舉辦「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，由信義企業集團創辦人夫人周王美文率隊出席，除了親送獎學金與禮品給210位信義鄉國中與國小優秀學生，更邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳擔任神秘嘉賓，不僅現場示範拳擊教學，致贈親筆簽名拳擊手套外，更分享自身逐夢經驗，向學弟妹們傳遞不屈不撓的拚搏精神，鼓勵他們無論面對何種困難，都要勇敢追求自己的夢想。

6小時前

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

國家住都中心日前宣布，位於台北市大安區的社宅「黎孝好室」新建統包工程已決標，預計完工時間是118年完工，未來將為台北市再增加133戶居住單元，這也是全國第一案的危老重建社會住宅案。

6小時前

「台積宅」挫列等？他曝「又不是把廠房搬去美國」：最受害是這裡

台積電董事長魏哲家在白宮宣布再加碼1千億美元，於亞利桑那州蓋3座新的晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。台積電宣布將砸上千億赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。

6小時前

央行未再出手打房　業者估：Q4前貸款依舊維持緊縮

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期。建商業者表示，雖未祭出第八波，但銀行審核房貸條件仍超嚴，仍讓民眾相當憂心。房仲業者表示，央行未再出手，房市也不會因此有太多變化，Q4前恐怕房貸仍維持有點緊縮的狀態。

6小時前

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女子豪擲4500萬買光198車..

網問台中買房「選山還是海？」　..

天母50年老屋9200萬交易　..

秀場天王老家改建32年　豬哥亮..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

台中漢神洲際百貨開幕在即　這區..

新北去年Q4預售交易狂減58...

房東等9年！　補習班年捧816..

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首見！8大行庫新青安單月受理件..

樓上水管破裂「害天花板毀了」！..

倫敦房間5.5萬出租　房東荒謬..

25%預售屋合約藏陷阱 　地政..

央行未祭新手段　5大房仲同聲：..

業者列小基地開發5大缺點　揭營..

信義至善獎助學金25周年　甘家..

全台第一案！天龍國「老宿舍重建..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

央行未再出手打房　業者估：Q4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366