2024Q4平均房貸利率2.28%　寫金融海嘯後新高

▲第四季全國的房貸件數剩下4.57萬件，較第三季減少高達25%，利率創下金融海嘯以來新高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行管控房貸影響，整體房貸市場資金偏緊且銀行也以價制量，平均的房貸利率2.28%則是寫下聯徵揭露資料以來的單季新高，也是金融海嘯後的房貸利率新高，另外，第四季全國的房貸件數剩下4.57萬件，較第三季減少高達25%。信義房屋專家認為，一、二手市場都已經回歸理性購屋。

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第四季全國的房貸件數剩下4.57萬件，較第三季減少高達25%。觀察利率部分，更是創下金融海嘯後的房貸利率新高，平均的房貸利率2.28%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年第三季因為許多銀行的放款水位飆高，再加上央行第七波的選擇性信用管制措施上路，整體銀行房貸資金開始吃緊，加上央行也調高存準率，銀行開始陸續拉高房貸利率水準，因此去年第四季的房貸平均利率持續攀升，已經拉高到2.28%，寫下2009年以來單季新高。」

▲聯徵中心房貸申請狀況。

聯徵中心最新統計顯示，去年第二季與第三季房貸的新增樣本數量都超過6萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增，不過第四季的房貸新增樣本剩下4.57萬件，量縮達25%，平均房價也從上季的1437萬元，減少至1393萬元，但購屋的建物面積也少了0.6坪。

至於平均房貸部份，已經連續三季國人新增房貸平均金額都達到千萬元，主要還是因為房價快速走揚，國人只能拉長房貸年限，想辦法多申請一些房貸金額，而千萬房貸也符合新青安的貸款條件。

曾敬德表示:「房貸控管後市場交易降溫，一二手市場都已經回歸理性購屋，若是房市後續狀況能夠讓央行覺得稍稍放心，可能再出手的機率就會降低。」

另外，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「雖然央行實施第七波信用管制並調整銀行存款準備率，導致市場買氣迅速降溫，但由於第四季為傳統交屋旺季，且先前已簽約的案件陸續完成過戶，從數據上來說，第四季價格並未出現明顯萎縮。」

陳孟筠認為：「目前受限於土建融限縮、建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火，也因此有望導致未來的市場價位呈現上沖下洗，下修格局。」

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