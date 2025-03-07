一聽贊助一半！媳超貪「要買2800萬房」　婆婆1句話逆轉！全場挺

▲婆婆慷慨贊助買房，原PO卻嫌棄。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「如果一早講只給500萬...」一名人妻透露，住在婆家15年，想搬出去買新房，當時婆婆表示可以贊助一半，於是原PO夫妻倆開始認真看房，最近看中一間2800萬的房子，殊不知婆婆得知後，只願意拿出500萬，讓原PO抱怨沒講清楚。文章曝光後，全場逆風狠酸，「那你買陶朱隱園也要幫你出一半嗎？有夠貪」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，跟婆婆同住了15年，夫妻倆因此存了一筆錢，去年開始到處看房，婆婆也口頭提到可以幫忙出一半的錢。

如今原PO夫妻倆找到一間喜歡的屋子，房價約2800萬元，不料婆婆突然改口「只能給500萬」，剩下的2300萬要他們自己想辦法。

對此，原PO感到很無奈，「如果一早講只給500萬，我們也不會考慮買2800萬的房子，唉...計劃趕不上變化。」

文章曝光後，引來全場網友反酸，「你自己誤會了吧，婆婆只說房價一半，又沒說多少錢，而且買房子又不是婆婆的義務」、「有幫忙付錢就不錯了還嫌」、「500萬確實也不少了」、「500萬很多了耶，在我們鄉下地方都可以不用貸款了」、「婆婆給500萬算很多了，外面還很多人租房子」、「不錯了啊，當初我和太太出來買房時，我媽包1萬塊」、「那你買陶朱隱園也要幫你出一半嗎？有夠貪」、「贊助一半，但是沒有想到你們買2800萬啊」、「要不...請娘家媽媽也出500萬如何」。