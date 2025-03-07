高雄漢神巨蛋房價站6字頭　一路之隔價差10萬

▲漢神巨蛋商圈為北高房市蛋黃區，近年受惠人口紅利成購屋熱區，旁邊僅1路之隔的舊聚落，與25期有單坪10萬元的價差。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

漢神巨蛋商圈為北高房市蛋黃區，近年受惠人口紅利成購屋熱區，該區屬於25期重劃區，成交價已出現6字頭，不過旁邊僅一路之隔的舊聚落，與25期還有單坪10萬元的價差，十分吸睛。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

漢神巨蛋位於北高蛋黃區，屬於25期重劃區，距離台積電高雄廠不遠，有產業人口紅利，周邊商業機能發達，未來可串聯富邦人壽BOT案、聯上停35 BOT案等開發利多，就算可建地愈來愈少，房價還是不斷上升。

地段精華程度也反應在房價上，根據實登，「郡都巨蛋」單價最高達69.7萬元，高雄首度有小宅出現逼近7字頭房價。壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，該區還有城揚新案位於正心街將公開，現階段區域新預售案均價落在58~60萬元，房價持續緩漲。

▲與25期重劃區一路之隔的新庄仔路周邊舊聚落，新案開價5字頭，單坪有10萬元的價差。（圖／記者張雅雲攝）

蔡宗叡分析，與25期重劃區一路之隔的新庄仔路周邊舊聚落，沿新庄仔路就能到漢神巨蛋，享相同的生活機能，但因為不是新重劃區，加上街廓、市容也有差，房價價差單坪10萬元，該生活圈預售新案落在約5字頭，與25期出現明顯價差。以目前新案主流25坪來說，總價就便宜250萬元。

高雄市仲介公會副理事陳揚智指出，新庄仔路舊聚落中古大樓屋齡多為20~30年，價格落在25~30萬元，與25期中古大樓相比，40坪總價也便宜約200萬元，而該區因地段精華，中古屋釋出量也不是很多，近期受信用管制影響買賣雙方持續拉鋸，買氣也出現停滯。

陳揚智說：「雖然蛋黃區低單價物件，購屋門檻低，但舊聚落也相當挑人買，自住客看準地段方便性，入手後也要準備百萬元才能翻新後居住。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓