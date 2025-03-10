2025是租客市場　美國首購族平均年齡攀至38歲「史上最老」

▲美國房價高漲。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房租市場出現分歧走勢，根據美國房地產網站「Zillow」最新報告，截至今年1月，單戶獨立屋（single-family home）的租金中位數較疫情前上漲約41%，而多戶住宅（multi-family home）的租金則上升26%。由於多戶住宅建案激增，專家預測2025年將是「租客市場」，但獨立屋租金因供應量有限，仍維持強勁成長。

報告指出，受高利率影響，許多潛在買家暫緩購屋計畫，轉向租屋市場，進一步推高單戶住宅的需求。1月獨立屋的平均租金為2,179美元，較前一個月上漲0.3%，同比增長4.4%；相較之下，多戶住宅的平均租金為1,820美元，月增0.2%，年增2.7%。目前，獨立屋與多戶住宅的租金差距已達Zillow自2015年開始追蹤此數據以來的最大紀錄。

美國全國房地產經紀人協會（NAR）副首席經濟學家勞茲（Jessica Lautz）分析，租賃市場的變化與人口結構息息相關，尤其是千禧世代（1981至1996年出生）的住房需求正深受影響。

Zillow的研究顯示，美國首次購房者的平均年齡已攀升至38歲，創歷史新高。該公司經濟學家迪翁古伊（Orphe Divounguy）表示，許多租戶被迫延長租屋時間，Zillow另一份報告指出，美國租屋者的中位年齡為42歲，其中千禧世代占31%。

由於房價高漲、貸款利率波動，加上存款不足等因素，購房對許多民眾而言已變得「遙不可及」。根據Redfin數據，截至2月16日的四周內，全美住宅中位售價達37萬5,475美元，年增3.7%。同時，30年期固定房貸利率截至2月13日降至6.87%，為今年以來最低點，但仍高於去年同期，並曾於1月達到7.04%。

專家指出，租賃獨立屋可提供類似於購屋的居住體驗，卻無須面對貸款壓力，因此成為許多有長遠住房需求的租客選擇，例如已婚人士、育兒家庭或飼養寵物者。