家裡有房！準公婆堅持「住女生的不好」要兒買房　網秒懂：不跑嗎

▲原PO家裡已經有房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

「是對方父母刁難還是我在刁難？」一名32歲的女網友發文透露，她家裡其實已經有房子了，但男友家人卻覺得「住女生的」很不好，所以「他父母一直說要他兒子有房子才可以結婚」。對此，她就不解了，難道男友10年沒買房，她就要等到10年後嗎？貼文曝光後，引發討論。

32歲的女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露她與30歲的男友交往3年，計劃今年結婚，但男友父母卻要求男友必須先有房子才能結婚，而且開出的條件很奇葩。

原PO透露，男友父母要求房子總價不能超過1200萬，屋齡需在20年內、最好是15年以下，並且室內的坪數不能太小。接著她說，其實她家裡早已有房子，但對方家人卻覺得「住女生的」很不好，問題是，她也不可能替男友出買房的錢，更不可能一輩子當房奴。

於是原PO詢問男友父母，是否考慮過她的年齡？然而對方卻如同跳針般，堅持男友應該先有房子才能結婚。這讓她不禁質疑，「所以十年後沒有買到房子，我就該等到十年後嗎？」這是男友父母在刁難？還是她的問題？

貼文曝光後，一票網友都直呼，「覺得是在刁難你，讓你知難而退」、「他的父母親不喜歡你」、「我覺得是在刁難，開一個天方夜譚的條件逼退你，別往火坑裡跳了吧」。也有網友直言，「先不管到底誰刁難，你男友看起來不適合結婚了。這種完全不能扛責任的男生，還不跑嗎」、「男友是媽寶還沒發現嗎」、「另一半都不講話也可以放生了，因為以後結婚遇到他父母刁難，絕對都不會幫你」。