台中最後一間「水舞饌」25日熄燈　在地曝：已有代銷準備承租

記者陳筱惠／台中報導

自台中興起，曾經風靡一時的的「水舞饌」，全台最後一間崇德店，即將於本月25日結束營業，店內已經擺出物品販售、店員也表示：「不會再開了。」而不動產業界則透露，該地點相當好，已有代銷業者準備承租。

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▲全台最後一間水舞饌崇德店，即將於本月25日結束營業。（圖／記者陳筱惠攝）

位於北屯區崇德路二段、北平路交叉口的「水舞饌崇德店」，在地經營25年，繼中港店、公益店後，台中最後一間也宣告歇業，且店內已經擺出物品販售、店員也表示：「不會再開了。」

▲崇德路二段近年吸納不少餐飲店家進駐，包含過去在西區的星期五美式餐廳，也即將搬進崇德路二段。（圖／記者陳筱惠攝）



該地點距離知名景點「一德洋樓」不遠，也有停車場規劃，用餐空間有特別經過挑高，寬敞座位成為不少親友餐敘、公事洽淡與團體聚餐場所，一樓採天井的植栽造景區，結合了水流與植栽，二樓則是包廂區。

一聽到該店即將歇業訊息，不動產業界人士則是紛紛探頭，原本以為應是建商收購，但據資深土地開發業者透露：「該地點相當好，周邊有不少新案蓄勢待發，已有代銷業者準備承租。」不過租金、業者目前無法確認。

▲水舞饌一樓採天井的植栽造景區，結合了水流與植栽，二樓則是包廂區。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該建物土地含隔壁停車場共計1180坪，地主部分則是大多為繼承而來的陳姓家族，對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「崇德路二段近年吸納不少餐飲店家進駐，包含過去在西區的星期五美式餐廳，也即將搬進崇德路二段，水舞饌對面，推升區域租金。」





▲水舞饌過去為中霸天，隨著一間間分店歇業，品牌走入歷史。

沈政興說：「目前周邊租金行情落在1000~1500元左右，以該地點1180坪來計算，整體月租金預估超過140萬元，除了大型連鎖餐飲業者外，確實建案的接待中心才有這種付租能力。」

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