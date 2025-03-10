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整棟樓包膜！　台中超狂建商砸7位數把建物變「綠色島嶼」

▲▼台中,商辦,綠色,重建,住宅,北區,新案,包膜,百萬,沈瑞興 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲開發商砸了7位數「整棟包膜」舊商辦，以一棟綠色島嶼概念出現在路口，意外成為熱門打卡景點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市北區崇德路一段、漢口路四段的商辦「德成大樓」，去年1月以5.8億元高價整棟出售後，近期整棟樓拋棄老舊外觀，被開發商砸了7位數「整棟包膜」，以一棟綠色島嶼概念出現在路口，意外成為熱門打卡景點。

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去年1月，誠邑築建設以總價5.8億元拿下這座屋齡35年的商辦，除1樓火鍋店營運到4月外，整棟樓已經改頭換面，以巨型公共藝術的形式，將一座綠色島嶼包覆在建築之上。

▲▼台中北區「德成大樓」開價6億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中知名商辦「德成大樓」屋齡35年，今年預計拆除並改建為住宅大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

誠邑築建設董事長沈瑞興今接受採訪時表示：「該區段匯聚美食餐廳、捷運商圈，我們希望以一個打破水泥叢林與真實自然的界限，去致敬這棟半甲子的建築。預計下半年度，整棟樓將開始拆除，屆時將再重建一棟地標型住宅。」

特別的是，此次誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV建築師事務所共同打造，推估將建造21樓、超越宜居建築的指標性住宅，沈瑞興認為：「北區具備『綠醫教商』優勢，自住買盤強勁，總銷金額落在27億元。」

▲▼台中,商辦,綠色,重建,住宅,北區,新案,包膜,百萬,沈瑞興 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲誠邑築建設董事長沈瑞興攜手荷蘭MVRDV建築師事務所共同打造，未來將推總銷約27億元的住宅案。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪周邊，附近餐飲名店眾多，商圈相當繁華，目前北區線上個案不算多，包含「亞昕丰山」、「 理仁泰舍」、「 長安大序」，都集中於靠近忠明南路，均價在每坪59~70萬元間。

中信房屋中彰投區經理楊乾意認為：「北區新案供給量並不多，但該商圈與人口密度支撐性夠，以該精華地來推算，單價上看7字頭是相當有機會。」

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關鍵字：台中商辦綠色重建住宅北區新案包膜百萬

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