13期vs.14期對決又掀議論　新案成交均價洩「黑馬衝出」

記者陳筱惠／台中報導

去年3月，台中市府首次公開13、14期抵費地標售，13期標出土地新高價後，即便近期景氣預售市場轉涼，但個案表顯不俗。信義房屋專家認為，南台中擁有周邊衛星城市與交通延續優勢，但目前預售市場仍屬個案表現。

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▲近期景氣預售市場轉涼，但市場傳出13期出現個案表顯不俗甚至賣贏14期新案。（圖／記者陳筱惠攝）

橫跨南屯區、南區的13期重劃區，擁有229公頃腹地，為南台中最大公辦重劃區。就在13期正要邁進推案熱潮之際，卻遇史上最重打炒房政策，年後預售市場更是市場關注重點。不過2月底13期、14期都有新案登場，令市場意外的是，13期個案傳出的量價都出乎市場意料，甚至同建商也出現13期賣贏14期的現象。

▲南台中擁有周邊衛星城市與交通延續優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋南屯店經理杜得琳認為：「14期往上延伸為潭子、豐原，13期除縫合南區外，延伸到中小企業主為重鎮的彰化、南投，整體來看，13期的機能又比14期來得雄厚。」

不過，杜得琳也坦言：「但目前預售市場仍屬個案表現，14期個案也有品牌建商賣得很好，價格也是有人埋單，但恰逢政策時機點，13期規劃好、地點好的個案就順勢逆勢竄出。」

▲順天建設鎖定「捷運秀泰特區」打造1191坪精華角地的新案「MR.L」。（圖／記者陳筱惠攝）

事實上，13期近期除實登揭露「齊又新執善」成交均價達70.41萬元之外；惠宇建設在13期推出、坐落南區的第二案「惠宇大然」，成交平均單價也來到69.02萬元。

另外，順天建設鎖定「捷運秀泰特區」打造1191坪精華角地的新案「MR.L」，推出45~90坪產品，成為區域指標個案。

▲鉅虹建設位於13期的「綠美館」也舉辦盛大開幕，董事長劉品辰（中）在13期與其週邊手握超過2萬坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

日前，鉅虹建設位於13期的「綠美館」也舉辦盛大開幕，該建設董事長劉品辰表示：「隨著城市發展的腳步，13期呈現黃金三角，區域均衡發展，規模可觀，未來的機能與樣貌很值得期待。」

據了解，鉅虹建設在13期與其週邊手握超過2萬坪土地，劉品辰更將其視為「種籽計畫」，目前已推出「天蒔」、「天麗」2案，2025年將持續於昌明段推出新案，繼續增加13期量能。

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