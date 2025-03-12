辜家再出售天母豪宅　住11年增值逾3000萬

▲辜家出售天母豪宅「國泰天母」11樓戶，大賺3189萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2018年辜家出售天母豪宅「國泰天母」7樓戶，小賺236萬元，如今又以2.38億元出售11樓戶，持有11年賺3189萬元。在地房仲表示，本次轉手的戶別屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，成交單價139.3萬元符合行情。

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2025年天母首筆億元豪宅交易出爐，指標豪宅「國泰天母」，1月成交中高樓層戶以2.38億元，權狀220.8坪，換算單價為139.3萬元。

值得一提的是，該戶前一手屋主於2014年以2億611萬元買進，持有11年轉手，帳面上增值3189萬元。經查異動索引，賣方為富品投資公司，負責人為侯天儀，即為辜成允妻子。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示：「本次交易屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，成交單價139.3萬元屬合理行情，而社區成交最高單價是2021年時，1樓戶成交156.8萬元，主要是因1樓擁有私人庭院，享有戶外獨立空間，因此有高價表現。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，「國泰天母」過去有不少筆賠售紀錄，但近年來行情走升，也有住戶開始大賺錢離場，事實上辜家在2018年也傳出售該社區7樓戶，持有近4年小賺236萬轉手。

▲近2年天母億元豪宅交易狀況。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近2年天母億元豪宅交易狀況，2023年共計25件，2024年則略多一些達27件，2023年成交均價121.8萬元，2024年則提升至134.8萬元，增幅達10.7%。而成交單價最高的社區是「仰哲」前年以每坪143.7萬元交易，去年則是「華固天鑄」每坪178.4萬元居冠。

洪浩庭說：「天母大多數的買方，擁有地緣關係，或是看重天母有美國、日僑學校等學區優勢，為了孩子就讀學校的需求而置產，加上附近有榮總、振興醫療院所，不少在地天母人鍾情這裡的居住環境，因此仍會就地換屋、做退休宅等規劃。」

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