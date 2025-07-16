ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園市政特區新焦點　「悦讀伊頓」藝文中路生活圈學區宅　公園、交通、讓利全面到位

▲▼桃園,中路特區,悦讀伊頓,風禾公園,學區,藝文特區,精裝修。（圖／業者提供）

▲桃園藝文中路生活圈結合優質教育資源、豐富綠地環境及便利生活和交通機能，為現代家庭提供理想的居住選擇，其中新案「悦讀伊頓」鄰近風禾公園備受注目。

房產中心／綜合報導

許多研究顯示，早期教育對孩子的智力發展和社會技能培養十分重要，在現今少子化的時代，爸媽們對於下一代的教育機會投入更多資源，這不僅是希望教育成為下一代未來成功的基石，更是一種對孩子未來幸福的投資，因此許多家長精心挑選生活機能完善且交通便利的學區住宅，甚至不惜先租屋設籍，就是要確保子女能進入理想的學校。桃園憑藉其優越的教育資源和生活環境，吸引了眾多年輕父母的目光；其中桃園中路特區因擁有完整的教育鏈、綠地環境、未來重大建設，近年成為菁英家庭置產熱區，房價也順勢站上六字頭，創下區域新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中路特區內包含私立康萊爾幼稚園、衛斯理幼兒園、奇異鳥、文山國小、中興國中、武陵高中等名校，從小強化雙語、培育環宇DNA，不只為下一代培養具備國際觀的宏大眼界，還能讓孩子與同為菁英的同儕互相切磋學習成長，超前部署未來人脈及競爭力。

▲▼桃園,中路特區,悦讀伊頓,風禾公園,學區,藝文特區,精裝修。（圖／業者提供）

▲藝文中路生活圈內名校林立，孩子能從小一路享有優質的教育環境。

除了學校教育之外，生活中像是公園綠地扮演的「環境教育」角色，在孩子的身心發展歷程中同樣有著不可或缺的影響力，這些空間不僅提供了自由遊戲的場所，孩子可以鍛鍊身體協調性、增強體能，還能讓孩子學習到社交技巧，如合作、分享和解決衝突。同時，接觸自然環境有助於減少壓力，提升專注力和創造力，有助於心理健康；家長和孩子一起在公園相處的親子時光，同樣會成為孩子的珍貴回憶。

藝文中路生活圈擁有廣達20公頃的綠意環境，其中佔地萬坪的風禾公園，幾乎是中路特區四分之一的綠地面積，是都市中少有的生態綠洲：周邊還有水秀、向陽和中路運動公園等，共三大公園和六座兒童公園，內含遊樂設施與寵物公園等，共同營造出高綠覆率的純住宅環境，綠金溢價潛力無限。

▲▼桃園,中路特區,悦讀伊頓,風禾公園,學區,藝文特區,精裝修。（圖／業者提供）

▲藝文中路生活圈坐擁廣闊的公園綠地，生活環境健康舒適，其中佔地最大的風禾公園設施豐富，就連周邊縣市如新竹人都會特地帶孩子來玩。

藝文中路生活圈的區域特性如同台北信義計畫區、台中七期市政特區，既擁有市政特區的優勢，又緊鄰桃園核心的藝文特區，滿足餐飲、消費等日常需求，還有圖書館、影城、市集等藝術人文活動，為此區機能再加分。此外，桃園高鐵站與捷運綠線G08站的便捷交通動線，讓藝文中路生活圈成為北北桃通勤圈的理想選擇，未來更有台鐵中路車站、國道2號增設中路交流道計畫，加上桃園國際機場第三航廈與第三跑道等重大建設，區域發展前景可期，將進一步帶動就業與人口紅利，為區域注入CBD級的成長動能。現今藝文中路生活圈房價仍落在6字頭的合理價格帶內，成為桃園宜居首選。

▲▼桃園,中路特區,悦讀伊頓,風禾公園,學區,藝文特區,精裝修。（圖／業者提供）

▲藝文特區，滿足餐飲、消費等日常需求，還有圖書館、影城、市集等藝術人文活動，為此區機能再加分。

藝文中路生活圈的教育、綠地環境優越，又坐擁周邊豐富生活機能，十分適合懂得品味生活、期望好好栽培下一代的人定居，近期推出的「悅讀伊頓」新案就正對國小預定地，穿過校園即抵1.4萬坪風禾公園，地段位置珍稀難得成為區域矚目個案。未來隨著多項重大建設推進，藝文中路生活圈的區位價值將再提升。南桃園交流道距離本案僅約五分鐘，快速銜接國道1號與國道3號，無論通勤至台北或新竹皆十分便利。

而針對許多首購族和年輕家庭在支付頭期款和房貸後，往往難以負擔、增加經濟壓力的裝潢費用，「悦讀伊頓」貼心提供精裝修服務，讓入住變得輕鬆簡單。提供天花板、牆面、冷氣安裝等，主臥室配有衣櫃、客廳設有電子衣櫥和掃拖機器人，買家可在交屋後立即入住，不必額外支出百萬裝潢費用，真正實現一次選房、all‑in‑one 的生活提案。

藝文中路生活圈「悦讀伊頓」比鄰風禾公園等廣袤綠地，周邊環繞多所知名學府，並享有便利的交通網絡與生活機能；此外，提供的精裝修設計減輕了購屋者的裝潢負擔、提升了居住品質；在地段、學區、公園與交通利多齊備下，「悦讀伊頓」兼具自住品質與資產保值潛力，可謂年輕新貴與竹科、北科菁英的夢想新城。

了解更多「悦讀伊頓」 
風禾公園旁2-3房 
接待會館：桃園大興西路‧正光路口（近南桃園交流道） 
預約賞屋：（03）288-9888 
建案官網：https://reurl.cc/zDqLQa

關鍵字：桃園中路特區悦讀伊頓風禾公園學區藝文特區精裝修

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

通勤族福音！基隆捷運拚2033年完工　「一車到底通南港、大稻埕」

串聯北北基的基隆捷運，目前基本設計工程經費審議報告已送交通部審查！新為了確保基隆捷運能在2033年完工，新北市與基隆市府積極討論後，在工程經費未核定前同步「細設先行」縮短時程，高架段細部設計9日決標。

38分鐘前

5月預售交易量大減81%　台南單月不到200件

房市續冷，5月全台預售交易量年減81%，其中台南重衰9成最慘，雙北則減少約65%減幅最小。信義房屋專家表示，這一波健康修正，有助於市場恢復理性，當市場交易縮過頭仍有物極必反的契機。

56分鐘前

高雄豪宅重劃區旁現凶宅法拍　1坪15萬打包3樓層

緊鄰高雄美術館特區的中都重劃區，擁上萬坪中都溼地公園綠地，是高雄新興豪宅聚落，近期中都生活圈有間公寓1、2、5樓，因「清償票款」遭強制執行淪落法拍市場，8月13日舉行四拍，底價1761萬元，換算單價僅15萬元。專家指出，流標機會高。

1小時前

星國房仲「超收租金」月撈8000進口袋　開罰近50萬吊照15月

新加坡一名房仲業者在屋主不知情的狀態下，每月向房客超收租金350新幣（約新台幣8000元），時間超過一年，且這筆錢全進了他全權管理的帳戶之中，直到有一次房客退租交還鑰匙給屋主交談時，這一切才東窗事發。房仲業者除了要歸還超收的5600新幣，還被罰款2.1萬新幣（約新台幣48.3萬元）與吊銷執照15個月。

1小時前

在雙北做什麼工作「才能靠自己買房？」　網點出關鍵：我就遇過

什麼樣的工作，可以買得起房呢？近日有網友發文表示，如果待在台北市、新北市的話，要做什麼類型的工作，才可以「靠自己」買房呢？貼文曝光後，引起網友討論，「受薪階級買台北根本自虐吧，應該只能買鳥籠」、「公務員，有穩定的收入就可以」。

2小時前

羊肉爐變都更孤島被封「先知」　起造人：別在地主傷口灑鹽

萬華「都更孤島」時隔1年再度成為話題，原本兩側要重建的老屋，如今仍無動作，還是一片綠草，而中間的孤島被網友大讚「先知！」、「幸好當初沒一起都更！」。對此，該危老案起造人表示，期盼社會輿論不要在地主的傷口上灑鹽。

3小時前

桃園市政特區新焦點　「悦讀伊頓」藝文中路生活圈學區宅　公園、交通、讓利全面到位

中路特區的教育、綠地環境優越，又坐擁周邊豐富生活機能，十分適合懂得品味生活、期望好好栽培下一代的人定居，近期推出的「悅讀伊頓」新案就正對國小預定地，穿過校園即抵1.4萬坪風禾公園，地段位置珍稀難得成為區域矚目個案。

3小時前

人口、戶數雙暴衝　沙鹿近6成預售交易價突破4字頭

沙鹿區近年來人口與總戶數呈現雙重成長，2024年總人口正式突破10萬，近3年戶數增加逾5000戶，年增率達10.923%，創下歷史新高。此區域展現強勁的人口紅利與居住需求，吸引建商紛紛布局新案，成為台中海線房市新興重鎮。

4小時前

鋰電池廠爆炸燒出房價危機　在地：自住客現恐慌

台泥旗下鋰電池製造商「三元能源科技」位於高雄小港區，日前工廠爆炸起火，足足燒了26小時，當地居民擔心有毒氣體外洩怒不可言，不但台泥股價曾跌至近期最低點23.3元，周邊房價也受影響，專家表示，小港以剛性買盤為主，自住客都擔心是否還有再度爆炸疑慮。

4小時前

新青安「補助將至、不能出租、還得排隊」　首購族申貸應看清

年薪150萬元還貸不到新青安？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶，分析這背後的可能原因，此外他們也闡述當前新青安的申請、核貸狀況，並點出新青安的魅力已不如從前，不少人乾脆直接使用一般首購房貸。

5小時前

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

剛買社區型透天！他突襲「看修繕..

男友邀同居「每月付3000房租..

羊肉爐變都更孤島被封「先知」　..

解約潮來襲　2大屯區淪預售「重..

嘉義市50年精神醫院土地6.3..

已逝屋主欠債千萬　名下七期小豪..

桃園7坪蝸居240萬「完售了」..

62年老牌西餐廳常客老化　老闆..

高雄「最擠區」每公里住2.5萬..

傳鄭欽天砸12.3億買古物博物..

ETtoday房產雲

最新新聞more

通勤族福音！基隆捷運拚2033..

5月預售交易量大減81%　台南..

高雄豪宅重劃區旁現凶宅法拍　1..

星國房仲超收租金　開罰近50萬..

做什麼工作「能靠自己買房？」　..

羊肉爐變都更孤島被封「先知」　..

桃園市政特區新焦點　「悦讀伊頓..

人口、戶數雙暴衝　沙鹿近6成預..

鋰電池廠爆炸燒出房價危機　在地..

新青安「補助將至、不能出租、還..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366