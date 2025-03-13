帥過頭喊話「不能買」失靈　橋頭勇士晚買3個月貴2.7萬

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐帶動高雄房市買氣延燒，房價漲幅堪稱驚人，投資客帥過頭去年底就曾表示，橋頭不管什麼價格都千萬不要買，近期因台積電投資美國千億，再點名楠梓房價只剩下跌，不過根據實登，橋頭今年Q1均價為39.8萬元，與去年Q4相比，晚買3個月單價貴2.7萬元。

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▲投資客帥過頭去年底就曾表示，橋頭不管什麼價格都千萬不要買，近期因台積電投資美國千億，再點名楠梓房價只剩下跌。（圖／記者張雅雲攝）

投資客帥過頭去年底曾說過：「橋頭絕對不要買，本地人沒有人買，100%外地人買，要等工廠開工人住進去，你等到死，大家不住橋頭，那橋頭住誰？住投資客，橋頭不管什麼價格都不要買。」

近期台積電赴美投資千億元，他再點名楠梓，認為台積電一定會拉人赴美，台積宅勢必受衝擊，楠梓房價也會緩步下跌。

引來不少網友熱議，意見正反兩極，不贊成的網友認為「穩了，著名反指標。」、「帥過頭是做效果，為了帶自己的平轉。」也有網友認為「分析蠻中肯的」、「喊漲的時候就信，說跌就不信了？」

年份 均價(萬元/坪) 2024年Q1 34.3 2024年Q2 35.9 2024年Q3 35.3 2024年Q4 37.1 2025年Q1 39.8

▲高雄新市鎮近1年預售均價。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

若以帥過頭去年底點名的橋頭來看，高雄市代銷公會統計，橋頭推案多集中在高雄新市鎮，根據《高雄實價網》統計，橋頭新市鎮今年Q1均價為39.8萬元，與去年Q4均價37.1萬元相比，單價出現微幅上漲2.7萬元。根據實登，目前橋頭預售大樓房價最高為「清璞」，最高達47萬元，為去年信用管制前成交。

大高雄不動產開發公會榮譽理事長林詠盛表示，台積電光環下台積宅話題性高，不過北高為半導體S廊帶，除了台積電外，也有橋頭科學園區的電動車等產業鏈進駐，加上具捷運青埔站、橋科實中等，具交通、學區優勢，帶動購屋需求熱絡，不少新案在預售階段就完銷。

像是剛公開指標案「達麗世界學」戶數376戶，短短1個月實登已揭露85戶，成交價介於35.5~44.1萬元。而央行雖然Q4暫緩第八波信用管制，林詠盛說：「儘管受信用管制等衝擊，但有交通軌道及產業發展的區段，相對未來發展性仍佳。」

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