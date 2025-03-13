科技大咖賣中和千坪廠辦　持有6年大賺1.3億

▲「世紀廣場AOC」頂樓戶近千坪廠辦轉手，持有6年，大賺近1.3億元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

政府「打住不打辦」，近年新北各大產業園區平均成交單價皆有漲幅，其中中和區「世紀廣場AOC」頂樓戶近千坪廠辦轉手，持有6年，大賺近1.3億元，相當驚人。

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政府近年來頻繁打房，不過大致維持「打住不打辦」的基調，致使商辦物件價格持續成長。住商機構觀察實價登錄，新北市各大產業園區平均成交單價皆有漲幅，其中尤以板橋區台北遠東通訊園區漲勢最大。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「該區漲幅最大的原因有3，首先鄰近捷運亞東醫院站，因交通便捷、生活機能成熟較易吸引人才匯集。第二是該園區近年來吸引包含Google等全球知名企業進駐，增添園區名氣，並襯托區域價格上揚。」

第三，賴志昶說：「大台北地區商辦市場需求日漸龐大之下，北市精華地段商辦租金與房價亦是日益上漲，致使不少企業主寧願以買代租，並將置產目光移往房價親民、空間更大、設備更新的新北市各大產業園區。」

▲新北市科學園區近年平均房價統計。（表／記者項瀚製）

但若單論個案，近期則以中和商辦「世紀廣場AOC」轉手獲利最驚人，頂樓戶權狀935坪，去年12月以3.75億元成交，拆算單價42.7萬元，對比該戶過去於2017年3月的入手2億4870萬元，原屋主持有約6年轉手，總價成長1億2630萬元，增幅高達50.8%。

經查異動索引，買方是至鴻科技，賣方則為威剛科技，為國內資料儲存的科技大廠，提供SSD固態硬碟、外接式硬碟、記憶體模組、行動電源、記憶卡及隨身碟等。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該戶取得於2017年，因2018年開始中美貿易戰，台商回流台灣，各地工業地產開始欣欣向榮，加上2020~2023年新冠疫情造成通膨的影響，不動產造價成本、土地成本大漲，售價及租金因此跟著大幅度的上升，因時勢因素及中和地區工業廠辦需求素來強烈，使持有6年有顯著獲利。」

邱鼎峯指出：「目前遠東世紀廣場廠辦租金單價約950元～1000上下，且週遭新古廠辦『德林台灣科技廣場』成交已破5字頭，均可認本物件成交價格符合區域行情。」

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