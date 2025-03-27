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承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心

▲建設利多助攻，北市黃金縱軸-承德大道含金量再增加，立足核心地段的「炎洲隱玉」內外兼備，成為士林最受矚目精品宅。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

台北市積極推動軸線翻轉，從「台北雙子星計畫」到「北士科」開發，城市發展格局持續升級，貫穿其中的承德大道，成為西區與北區門戶的交通樞紐，帶動沿線產業、商圈與住宅價值全面提升。

▲▼台北雙星,雙子星大樓,臺北車站雙子星特區。（圖／記者姜國輝攝）

▲西區門戶計畫指標案「台北雙子星」正如火如荼興建中。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家何世昌指出，寬達40米的承德林蔭大道是台北「三縱四橫」七條黃金大道之一，起於台北車站雙子星特區，沿途經過南西赤峰商圈、中山雙連商圈、圓山花博園區、士林北藝中心、Google士林辦公大樓、兒童新樂園與科教館天文館，最終進入北士科學園區，不僅是北市核心的縱向黃金軸線，也被視為未來50年台北發展的關鍵命脈。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲寬達40米的承德大道是串聯台北西區、北區雙門戶。（圖／炎洲隱玉提供）

隨著北市發展位移，承德大道串起新舊商圈、藝文與科技聚落，形成一道黃金縱軸，住宅價值不言而喻；然而，話題正熱的北士科尚在開發初期，相較之下，已經進入成熟階段的士林區更具穩定保值條件，加上政府與企業同步加碼投資，再為區域房市注入強心針。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲士林區匯集多項重大建設及產業投資，可望成為臺北市最具成長潛力的軸線之一。（圖／炎洲隱玉提供）

「房市在走、建設要有，買房就要跟著政府建設腳步走。」何世昌認為，包括環狀線北環段已在施工中、士林TOD今年即將竣工、劍潭TOD、士林紙廠再生計畫、新光醫院70億元擴院工程等，士林區匯集多項重大建設及產業投資，可望成為臺北市最具成長潛力的軸線之一。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲蔣萬安市長出席北環段士林區段標19日舉行開工動土典禮。（圖／翻攝自臺北市政府捷運工程局官網）

捷運北環段最關鍵拼圖士林區段已於3月19開工，未來能銜接新北產業園區，將大幅縮短雙北間旅行時間；建設利多助攻，承德路含金量再增加，大道首排豪宅林立，其中立足於黃金縱軸核心的「炎洲隱玉」坐擁三面臨路角地，同時享有雙捷運優勢，地段珍稀引起市場關注。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲「炎洲隱玉」立足承德大道首排。（圖／炎洲隱玉提供）

「土地是無法複製也無法進口！」海悅機構-海宇國際專案經理蔡欣展強調，台北市7條大道，敦化南北路、中山南北路、承德路、信義路、仁愛路、忠孝東西路、民生東西路，皆是40米以上大道，正因地段大器，才能成就不少豪宅。

▲▼捷運,環狀線,北環段,Y25行政中心站,施工。（圖／記者姜國輝攝）

▲環狀線北環段預計2031年完工。（圖／記者姜國輝攝）

交通方面，連結內科及北士科的環狀線北環段預計2031年完工，「炎洲隱玉」步行5分鐘即可抵達未來的Y25行政中心站，4站就到大直美麗華，而捷運紅線士林站則能一線直達信義計畫區，都讓住戶更有效地穿梭在台北市各大商業區。

「炎洲隱玉」基地為炎洲集團2013年向士林望族新光集團購入，全案0地主戶，確保住戶均質性，成為區域內罕見。不僅大道首席地段價值無可取代，還具備了品牌力與產品力兩大增值條件。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲▼「炎洲隱玉」考量建築美學也兼顧舒適宜居。（圖／炎洲隱玉提供）

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

蔡欣展補充說道，「炎洲集團」為跨國上市企業，從膠材、化工、流通(包材買賣)、飯店到建築，一直以來秉持對品質的堅持。此次也邀請大師團隊聯手操刀，在承德大道上打造「炎洲隱玉」，規劃56戶住家、單層四戶雙電梯，戶戶邊間雙採光；建築設計上特別堅持直接採光，讓光自然引入室內；車位皆是坡道平面式，更標配充電車管線，考量建築美學之餘，也兼顧宜居舒適度。

▲承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心。（圖／炎洲隱玉提供）

▲戶戶邊間雙採光，讓光自然引入室內。（圖／炎洲隱玉提供）

台北市持續蛻變進化，啟動承德大道新價值。「炎洲隱玉」立足黃金地段，從交通、商圈、生活機能，到空間美學、居住質感，內外兼備成就士林最受矚目精品宅。

炎洲隱玉了解更多：https://reurl.cc/dQG4bM

關鍵字：西區北區雙子星北士科承德路士林房市炎洲隱玉海悅地產捷運

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