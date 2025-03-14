獨／房仲大亨喊送Andy房　總價、地點曝光

▲網紅Andy直言「分手後一無所有」，網友們一面倒挺他。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

記者項瀚／綜合報導

網紅Andy上傳影片，直言「分手後一無所有」，網友們一面倒挺Andy。有房仲業者霸氣宣告想送Andy一間房，他接受《ETtoday新聞雲》獨家採訪，分享自已年輕人創業也被騙過，因此拔刀相助，此外也透露了一些送房企劃，希望盡快與Andy取得聯繫。

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眾量級的Andy與家寧去年10月宣布分手，Andy於11日突然上傳影片，直言「分手後一無所有」，控訴家寧家人的惡行，讓各界心疼又憤怒，大票同行出錢力挺，許多業者也紛紛伸出暖手。

「地產阿北」、達仁地產董事蔣庚達在Threads發文，霸氣喊「免費送間房給Andy」。他發文說：「我知道這時候你很忙，也知道你很委屈，更知道你買不起房的痛苦，恭喜你一夜衝百萬訂閱，我們達仁地產想免費給你1間房，麻煩您撥空，請與我聯繫，或有認識Andy的朋友麻煩幫我聯繫轉發。」

貼文一出，引發網友熱議。《ETtoday新聞雲》獨家採訪到蔣庚達，他表示：「會想送房，就是覺得路見不平，拔刀相助，我年輕時和朋友投資，也有被騙的經驗，現在看到Andy的處境，更能體會他的感受。」

▲「地產阿北」、達仁地產董事蔣庚達表示，特別能體會Andy的處境。（圖／達仁地產提供）

至於送房的細節，蔣庚達保持低調，並未透露太多，還是希望先與Andy取得聯繫並討論。簡單來說，送房也是希望與Andy合作，進行一個大型企劃，合作互惠。

蔣庚達透露：「目前傾向鎖定台中市總價1000萬元的物件，會選出5~10間給Andy來挑，由我們公司支付頭期款，前面2年房貸也由我們繳，而房屋當然就給Andy居住使用。」

至於2年後，蔣庚達說：「就看雙方如何進行下一步合作，贈屋流程也希望雙方的律師與公證人見證下進行。」

不過，蔣庚達強調：「這樣的大型合作企劃裡還有很多細節、配套方案，現在就不先多透露，目前最希望的是先與Andy取得聯繫，來一起好好討論內容。」

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