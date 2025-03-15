要招租了！台南「首批社宅178戶」將啟動　3／17起受理申請

▲台南市仁德區宜居仁愛。（圖／台南市都發局）

記者許凱彰／綜合報導

台南市永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」要招租了！台南市政府14日正式啟動首波社宅招租計畫。市長黃偉哲表示，首批社宅於17日開始受理申請，「宜居成功」及「宜居仁愛」共計178戶聯合招租，租金＋管理費3950元起。

都發局長林榮川表示，宜居社宅規劃1~3房型，全棟採通用設計，格局方正，採光良好居住友善，租金依房型與承租人條件有所不同，「宜居成功」社宅採綠能設計打造低碳、節能的居住環境，「宜居仁愛」社宅榮獲2022年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類金質獎，顯示其在規劃設計與施工品質上的卓越表現。

台南市政府於17日開始將受理台南首批社會住宅包括永康區103戶的「宜居成功」、仁德區75戶的「宜居仁愛」的社宅申請。

社宅房型有1房型、2房型與3房型，還有提供無障礙房型。租金最低租金是3950元／月；最高則是2萬2770元／月。

「宜居成功」與「宜居仁愛」2社宅不論房型，每個房間都有窗戶，並配備分離式冷氣機、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、升降式曬衣架及電子門鎖，提供完善的居住機能，2社宅也各規劃一整層適合身障者居住的友善無障礙房樓層。

都發局表示，宜居社宅採線上申請，基本資格為年滿18歲國民，設籍於臺南市或於本市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準(114年為新臺幣54,303元)，皆可提出申請，並上傳財產所得清單與戶籍謄本等文件，申請期間自3月17日起至4月16日。