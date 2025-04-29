2025全球豪宅房價榜！冠軍平均每坪「453萬台幣」

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

最貴豪宅在哪裡？房市專家何世昌近日在粉專透露，2025年春季全球豪宅房價統計，雖然香港房市近年來已下跌超過兩成，但仍穩坐「全球豪宅最昂貴城市」寶座，每平方英尺價格高達3,860美元，換算新台幣約每坪453萬元。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」引用第一太平戴維斯（Savills plc.）最新發布的2025年春季全球豪宅房價統計，「房價最貴的城市就是香港，即使香港房價已跌逾二成多，但豪宅平均房價仍高達每平方英尺 3,860 美元，折合新台幣約每坪 453 萬元。」

緊追在後的是「美國紐約」，每平方英尺房價為2,590美元（約每坪304萬元台幣）；第三名則是「瑞士日內瓦」，每平方英尺2,550美元（約每坪299萬元台幣）。此外，第四名至第十名依序為日本東京、中國上海、澳洲雪梨、英國倫敦、法國巴黎、韓國首爾及新加坡。

值得注意的是，該統計未列入房價同樣高昂的摩納哥及台北市，因此無法確定台北的豪宅價格是否能擠進前十名。

然而，在全球豪宅價格最低廉的城市部分，馬來西亞吉隆坡僅需每平方英尺240美元（約每坪28萬元台幣），不到香港的十分之一；其次為南非開普敦，每平方英尺260美元（約每坪30.5萬元台幣）。

全球豪宅市場變動劇烈，雖然部分城市房價回落，但對於頂級市場來說，仍是「跌價不跌身價」，香港依舊穩居頂端，令人驚嘆。