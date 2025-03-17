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僅開業9天就熄燈！成大美食街「爌肉飯」撤　在地人傻眼

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「李記爌肉飯」位於東區，3日才剛試營運，12日就宣布結束營業，在地人相當震驚。（圖／翻攝自Facebook／雲劍）

記者張雅雲／高雄報導

台南小吃眾多，東區為一級美食激戰區。「李記爌肉飯」位於東區，3日才剛試營運，12日就宣布結束營業，在地人相當震驚，紛紛透露才剛列入想嚐鮮名單就停業，信義房屋專家表示，該區鄰近成大堪稱「成大美食街」，競爭激烈，店面空租率也低。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

「李記爌肉飯」位於台南東區育樂街，3日才剛在Instagram宣布試營運，沒想到該店12日已結束營業，臉書粉專《雲劍》PO文透露「這效率還真不知該說啥」，《Google Maps》也顯示永久歇業，至於歇業原因則未透露，不少在地人都相當震驚。

網友紛紛表示「也太快，都還沒去朝聖。」、「育樂街越來越難生存。」也有在地網友直言，南部人大多吃肉燥飯，爌肉飯一般要加會是滷蛋，上面放荷包蛋不太符合南部的調調。而記者致電店家詢問歇業原因，截至截稿前電話無人接聽，尚無回應。

在地仲介分析，該店1樓店面預估月租金3.5~4.5萬元，整棟租金5~6萬元，以菜單的招牌爌肉飯一碗90元換算，先不計其他成本，1樓店面租金一個月賣500碗就能打平。

▲▼ 成大 。（圖／記者張雅雲攝）

▲育樂街附近就是台南知名的成功大學，堪稱成大學生美食街。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成大店業務吳宇麟表示，育樂街附近就是台南知名的成功大學，堪稱成大學生美食街，競爭相當激烈，不過客源充足，店面空租率也低，一旦有店家撤出，立刻就會有新店進駐，只要產品好吃、份量足，生意就會長久，當地有不少老字號小吃價格親民、加飯免費，一開就是10幾年。

吳宇麟表示，育樂街多為透天店面，地坪約20年，屋齡普遍50年，雖然老屋居多，但因地段優勢，交易仍具吸引力，單坪地價100萬元，視屋況與位置而定，不過屋主多當成收租金雞母少有釋出。吳宇麟說：「之前育樂街曾有店面出售，釋出當天就秒殺成交，可見其搶手程度。」

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關鍵字：台南小吃東區營業結束成大肉燥飯爌肉飯

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