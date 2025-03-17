重回200萬YTR！網秒懂「6000套房發威」：冥冥之中保護Andy

▲簡少年當時就喊話，粉絲們要多關心Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy控訴，與家寧分手後被斷金源，只能搬回6000元小套房，粉絲欣慰感嘆，「這間套房紅了」、「幸好房東沒有因為他是百萬創作者漲房租」。如今Andy回歸200萬YTR身分，有網友直呼，「房間雖然小，但卻能量很強，感覺冥冥之中保護著Andy！」

一名網友在Threads表示，看到Andy遭到前女友一家如此無情對待，身上沒錢只能搬回6000元小窩，窮困潦倒卻能逆境重生，認為這間租屋處曾有神秘力量。

原PO直呼，房間雖然小，但卻能量很強，「感覺冥冥之中保護著Andy，保護著當初北上打拚租下它的那個21歲男孩，完全是一個重感情的房間啊，想到這就莫名溫暖。」

底下網友熱議，「那間套房簡少年說氣場很強，你看他回去住之後，又破200萬訂閱了，好誇張」、「簡少年那集有提到，雖然這間財氣很強，但是會讓他身心壓力很大」、「真的欸！屋況很爛可是卻很有義氣的房子」、「老師的努力，房子都在看」、「是的！其實萬物皆有靈性」、「房東都沒有漲房租，也是善心來著」。

事實上，Andy頻道去年10月有一部「出大事了！200萬訂閱"粉紅房間" 風水竟有「驚人秘密？！」影片中，命理師簡少年曾神預言表示，Andy確實有財運，但身體狀況備受影響，不只壓力會很大，對腸胃也比較不好。Andy當下伸出雙手，簡少年一看到他有很明顯的青筋時表示「你精神壓力很大」，提醒他去檢查內分泌系統。

不只這樣，簡少年還提醒Andy，由於租屋處環境髒亂，無形中衍生出「濁」的感覺，進而要小心可能會出現5種跡象，「身體要很注意、壓力會很大、容易做夢、發生亂七八糟的事、對腦子的狀況不是那麼好。」

▲Andy租屋處。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



簡少年更補充提醒，看完Andy的八字原本以為給錯了，原因是「看起來壓力超大，精神壓力快崩潰」，加上風水，讓他更加篤定對方「隨時就要崩潰了」。

當時Andy一臉苦笑，坦言他通常都會給予觀眾正能量的東西，背後壓力有時是自己給自己的、有時是外來，但他都自行消化，只能透過運動或和朋友聊天紓壓，「可是就怎麼辦？只能這樣啊。」