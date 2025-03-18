【廣編】基隆信義區《春耕花見》3／9正式開工　迎來全新住宅標竿

▲《春耕花見》開工動土典禮，象徵基隆住宅品質的全面升級。

圖、文／春耕建設提供

基隆信義區備受矚目的住宅案《春耕花見》於3月9日舉行開工動土典禮。春耕建設楊宗錦董事長表示，身為基隆在地子弟，打造穩固與安心的基隆家園，一直是春耕建設給予基隆鄉親的承諾，這次春耕建設攜手頂尖建築與營造團隊打造的《春耕花見》位於基隆市信義區花源一街，地理位置優越、鬧中擁靜，坐擁完善的交通與生活機能。鄰近國道一號愛一路匝道，讓通勤族輕鬆往返雙北，東岸商圈、廟口夜市、百貨商場與市立體育場環伺，購物、餐飲、休閒一應俱全，讓住戶輕鬆擁抱繁華便捷又能享有寧靜好生活。

全案規劃低密度31戶，推出27至39坪二至三房格局，滿足首購族、換屋族、退休族等不同需求，部分戶型坐擁綠意空間，彷彿擁有都市中的小花園，增添生活情趣與休憩享受。建築團隊龍宗彥建築師特別表示，本案進一步提升了耐震係數，採用先進的耐震結構設計，為住戶提供穩固且安全的居住空間。基於基地的地形結構，設計團隊採取了順應地形的方式，最大限度減少了對地貌的干擾，並充分利用自然坡度規劃建築動線。營造團隊張威賢總經理亦自豪表示，本案基地位於岩盤之上，巧妙利用地形設計，讓建築結構更加穩定。

此外春耕建設特別重視住戶的生活品質，周有聲設計師表示，以「回歸家庭、融入自然」為核心，在景觀設計中，大量綠化元素與建築主體結合，宜人的空中花園讓住戶在家即可親近綠意、提供鄰里互動與共享空間，打造溫馨的社區氛圍。建材方面，全棟導入淨水系統、搭配 TOTO 免治馬桶，提升日常居住舒適度。此外，社區導入智慧包裹櫃、雲端門禁系統，提供安全便利的現代居住體驗，讓住戶盡享科技帶來的生活便利。



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