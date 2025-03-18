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紀念天王！高雄左營「豬哥巷」探秘　實登竟無買賣紀錄

記者張雅雲／高雄報導

曾被稱為萬秀之王的豬哥亮，2017年過世後，不少忠實粉絲懷念不已，當年從高雄藍寶石歌廳發跡，老家左營區五甲巷還被改名為「豬哥巷」，豬哥亮堂妹、里長透露，以前都是三合院，整條巷子巷頭巷尾都是謝氏宗親，信義房屋專家表示，有實登以來就沒有買賣紀錄。

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▲▼豬哥巷 。（圖／記者張雅雲攝）

▲曾被稱為萬秀之王的豬哥亮，2017年過世後，不少忠實粉絲懷念不已，老家左營區五甲巷還被改名為「豬哥巷」。（圖／記者張雅雲攝）

秀場天王豬哥亮的豬式主持風格深受觀眾喜愛，老家位於高雄左營店仔頂街130巷，原名「五甲巷」，2017年豬哥亮離世後，因其藝名改稱「豬哥巷」，如今成為粉絲與遊客緬懷他的文化地標，每年都有民眾前來尋訪他的成長足跡，感受這位傳奇藝人小時後的生活環境。

▲▼豬哥巷 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「豬哥巷」如今成為粉絲與遊客緬懷他的文化地標，每年都有民眾前來尋訪他的成長足跡。（圖／記者張雅雲攝）

該巷位於左營舊城區，附近就是知名的蓮池潭風景區，有高雄著名的春秋閣、龍虎塔等景點，距離豬哥亮小時候就讀的左營舊城國小也不遠，生活機能相當便利。

豬哥亮堂妹、高雄市左營區中北里里長謝瑞真表示，豬哥亮本名謝新達，從小成長的地方就在130巷，以前巷內有不少三合院，街頭巷尾都是姓謝的宗親居住，現在也還都是以謝姓為主要住戶。

▲▼豬哥巷 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該巷位於左營舊城區，附近就是知名的蓮池潭風景區，有高雄著名的龍虎塔等景點。（圖／記者張雅雲攝）

不過該區少有交易，自從2012年有實登以來，豬哥巷就沒有買賣、租賃成交紀錄。信義房屋左營高鐵店主任李思嫻表示，左營舊城為早期發展生活圈，生活機能發達，根據當地的說法，相傳是清朝時期該區曾有一位謝姓狀元，家族因財力雄厚而擁有數千坪土地，被稱為「謝家庄」。

周邊以謝家古厝為中心向外發展，謝姓後人因分家產將土地逐步切割，區域道路寬度從2~3米不等，甚至窄至1米。

年份 事件
1946年12月5日 生於高雄左營
1980年代 豬哥亮歌廳秀錄影帶風靡全台，大受歡迎
1993年 欠下大筆賭債跑路
1997年 復出後粉絲反應不佳
1999年 再度離開演藝圈神隱
2009年4月 拍攝「燦坤3C」廣告復出
2014年5月 證實罹患大腸癌
2017年5月15日 病逝於台北台大醫院

▲豬哥亮大事紀。（ETtoday製表）

之後因後代各自獨立發展，結婚、生子與建屋的時機不同，每間透天屋齡、大小、格局都不相同，李思嫻說：「土地交易多為謝氏族人內部流轉，因土地共有人、持分多，加上即使不姓謝也是謝家的遠親、姻親關係，對外移轉量也不高。」

而豬哥巷就位於原本的謝家庄範圍，有豐富歷史傳承，早期以三合院為主，近10年也沒有移轉紀錄，多為自家三合院改建、外觀拉皮為主。


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關鍵字：高雄豬哥亮左營豬哥巷謝家庄信義房屋

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