小確幸來了！嘉義縣青年租屋補助加碼3600元　4／1開放申請

▲嘉義縣青年租屋竹注意了，縣府提供加碼補助，每年最高可達3600元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳致平／嘉義報導

青年租屋族注意了！嘉義縣政府宣布，2025年青年租屋加碼補貼將於4月1日至6月30日開放申請，採「隨到隨辦」制度，這一項加碼補貼每年最高可達3600元。符合申請資格的民眾將收到專屬簡訊通知，無需另行查詢資格。

嘉義縣政府公告，「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」針對月均所得42,690元以下者，提供每月2000元至3600元不等的補貼，分為三級。單身、新婚、育兒家庭以及經濟和社會弱勢族群可獲得1.2倍以上的加碼補貼。

嘉縣政府表示，補貼計畫的第一級對象為家庭成員2人以上且具有低收入戶身分者，或家庭成員3人以上且具有中低收入戶身分者；第二級為不屬於第一級及第三級條件的新婚家庭或育有子女家庭；第三級則為18至39歲單身青年，且不具經濟或社會弱勢身分者。

▲嘉義縣青年租屋加碼4月1日起申請，符合資格簡訊通知免查詢 。（圖／嘉義縣政府提供）