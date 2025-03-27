小確幸來了！嘉義縣青年租屋補助加碼3600元　4／1開放申請

▲嘉義縣青年租屋竹注意了，縣府提供加碼補助，每年最高可達3600元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者陳致平／嘉義報導
青年租屋族注意了！嘉義縣政府宣布，2025年青年租屋加碼補貼將於4月1日至6月30日開放申請，採「隨到隨辦」制度，這一項加碼補貼每年最高可達3600元。符合申請資格的民眾將收到專屬簡訊通知，無需另行查詢資格。
嘉義縣政府公告，「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」針對月均所得42,690元以下者，提供每月2000元至3600元不等的補貼，分為三級。單身、新婚、育兒家庭以及經濟和社會弱勢族群可獲得1.2倍以上的加碼補貼。
嘉縣政府表示，補貼計畫的第一級對象為家庭成員2人以上且具有低收入戶身分者，或家庭成員3人以上且具有中低收入戶身分者；第二級為不屬於第一級及第三級條件的新婚家庭或育有子女家庭；第三級則為18至39歲單身青年，且不具經濟或社會弱勢身分者。
▲嘉義縣青年租屋加碼4月1日起申請，符合資格簡訊通知免查詢 。（圖／嘉義縣政府提供）
值得一提的是，嘉義縣的加碼補貼對象為設籍並租屋於嘉義縣的18至45歲以下青年，且符合2024年「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」者。縣府一年最高加碼3600元補助，補貼金額與中央計畫合計不得超過總租金，期望減民眾的負擔。另外，符合資格者將收到簡訊提醒，民眾應在申請期間內提出申請，也可選擇郵寄遞交文件或親自前往嘉義縣政府經濟發展處使用管理科辦公室辦理。
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