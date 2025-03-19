鄉民指「青埔房價新北化」　在地：一種情況有機會超車

▲近年桃園青埔房價漲勢猛，價格超越不少新北市行政區。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／桃園報導

近年桃園青埔房價漲勢猛，價格超越不少新北市行政區，儼然新北化，就有鄉民開始討論，有沒有可能青埔房價正式超越新北。信義房屋青埔在地房仲表示，青埔還是屬於跟漲台北、新北，除非1件事情發生，不然超車新北不可能。

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近年青埔特區房價一飛沖天，出現多個新案最高成交7字頭，成為桃園最貴的重劃區，甚至有鄉民開始形容「青埔房價新北化」，直言青埔的價格已逐漸與新北靠近，甚至超越新北部分行政區，也開始有網友在討論「青埔房價會不會哪天超越新北？」

對此，房市專家何世昌表示，目前青埔新案成交均價已達6字頭，部分個案戶別成交7字頭，確實非常嚇人，主要原因就是高鐵，「很多人會沿著捷運買房，而高鐵可以想像成一個放大版的捷運，在北車、板橋的高房價之下，青埔也自然『瘋狂跟漲』。」

但也正因如此，何世昌認為，青埔的房價可以說是新北化，但基本上超越新北是第一環的價格，「因為青埔買盤大多來自雙北，主要其中價差一消失，青埔就沒有高價的理由，也難有消費者埋單。」

▲江謝廷隆表示，青埔房價要更與新北市靠近，甚至超越新北，不是完全不可能。（圖／ET資料照）

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆則表示，青埔房價要更與新北市靠近，甚至超越新北，不是完全不可能，但關鍵是要改變買盤結構，讓青埔出現更多高所得的購屋族，就像是新竹地區一樣，由當地工作者帶動房價發展，不然青埔永遠就是跟漲新北的角色。

而這唯一的機會，江謝廷隆表示，看得就是航空城計畫，若該區未來發展成熟，大量的就業人口進駐，再配上高收入水平，青埔房價就有可能往新的領域前進，但目前航空城開發進度不快，僅第一期區段徵收完成。

另外，江謝廷隆補充，青埔房價依照與高鐵站的遠近，會有不小價差，以5年內的社區為例，步行至車站10分鐘內的第一環已站6字頭，10~15分鐘地區每坪則為50~60萬元，而若是20分鐘以上的區域，則還有4字頭可入手。

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