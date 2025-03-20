房東等9年！　補習班年捧816萬租台南養蚊店面

▲台南東區有店面空置3年，根據實登顯示，新租客以年租金816萬元進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區有店面空置9年，根據實登顯示，1月出現新租客以年租金816萬元進駐，成為東區有史以來最貴店王，新租客為美語補習班，專家透露，該區具學區與商圈雙重優勢，讓租客願意以高價搶進。

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實價登錄顯示，東區東興路店面1月以月租金68萬元租出，創下東區歷史最高總價紀錄，租期至2037年，地坪381坪，建坪為779.4坪，換算每坪租金約873元，穩坐東區「店王」寶座。而新租客就是「木森英語X小學塾(東光旗艦校)」，為雙語補習班，主打台南東區第一家全美安親課輔 提供小一到小四每週12小時全外師授課。

▲該店面位於南紡購物中心商圈，鄰近東光國小等明星學區，周邊生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋台南東門特許加盟店長蔡裕荏表示，該店面位於南紡購物中心商圈，鄰近東光國小等明星學區，且周邊就是平實重劃區，人口成長與教育資源吸引業者以高租金進駐，因坪數大墊高租金門檻，自上一個租客幼兒園2015年撤出後，至今已空置9年，目前正在裝潢中。在地人透露，該店面之前有官司糾紛，才會空置多年。

蔡裕荏表示，該區土地單坪租金約1000~1500元，以透天店面為主，地坪約25坪，整棟租金落在4~5萬元。

不過該筆租賃交易雖創東區紀錄，住商機構根據實登統計台南市店面租金，前5名月租金均為70萬元起跳，台南最貴店面位於中西區西門路二段「延平商業大樓」店面，去年10月以月租金100萬元成交，成為台南有實價登錄以來，租金總價最高店面，為本土時尚品牌NET進駐，預計22日開幕。

排名 建物門牌 訂約日期 總價(元/月) 單價(元/坪) 面積(坪) 1 中西區西門路二段120號 2024/10/15 1,000,000 899 1,113.5 2 北區文賢一路77號 2022/8/26 800,000 1,428 560.7 3 永康區永大路二段1296號 2023/8/11 780,000 529 1,477.7 4 永康區中華路143號 2022/3/22 750,000 1,253 597.9 5 安平區中華西路二段81、101號 2015/10/23 700,000 2,975 235.2 6 東區東興路52號 2025/1/17 680,000 873 779.4

▲台南市店鋪租金總價最高TOP6。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，西門路二段廣告曝光效益極佳，雖然總價衝高，但附近單坪月租金約1000~2000元間，相較NET承租的千坪店面，每坪租金單價僅近900元，NET仍略低於區域行情。

賴志昶指出，台南市區店面市場在觀光熱潮與區域發展雙重加持下，熱門商圈與指標重劃區的租賃潛力備受矚目，租金行情易漲難跌態勢明顯。

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