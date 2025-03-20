大里「地王圈」再納加油站　神秘自然人搶先上櫃建商布局

記者陳筱惠／台中報導

亞昕（5213）斥資11.39億元買下「故鄉KTV」房地，創下大里新天價。但早在2月，在地建商以自然人名義吃下原「大明路加油站」以及後方洗車場，成為隱形地王。信義房屋專家分析，大里二期較多產權單一的設施類建物，開發商收購困難度較低。

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▲早在2月大里二期就出現隱形地王，在地建商以自然人名義吃下原「大明路加油站」以及後方洗車場。（圖／記者陳筱惠攝）

大里二期大仁段房地，近期成為建商熱門目標，除「故鄉KTV」房地被亞昕集團以11.39億元買下。位於KTV對面的加油站，更在2月份移轉過戶給神秘自然人，雖未有實價登錄，但查該土地的擔保債權總金額高達6.8億元，推估購地金額不低於8.2億元。

▲亞昕（5213）日前公告，斥資11.39億元買下土地約585.341坪的「故鄉KTV」房地，創下大里新天價。（圖／記者陳筱惠攝）

該塊土地包含原加油站房地外，也貫穿後方永隆九街，土地總坪數562.69坪，若以8億元拆算，土地單價不低於140萬元。成為在亞昕公告前的「隱形地王」。據悉，大明路上的摩鐵、另一間庭園KTV，都在市場上有出售傳聞。

信義房屋湖濱公園店謝凱勛分析：「開發商除看中大里二期的居住環境，另外則是一期沒有素地，而二期較多產權單一的設施類建物，如KTV、加油站等，土地相對也比較方正、單純，開發上面也會比較有彈性。」

謝凱勛說：「可以觀察到，開發商多集中在主幹道如爽文路、大明路、國光路、中興路、德芳南路獵地，這些也都是居民常用道路，等於是很便利的位置。尤其是這幾次開發商獵地，離南區直線距離步行可達，往北就是中興大學，加上興大康橋綠帶助攻，才讓地價推升。」

▲近幾次開發商獵地範圍，往北就是中興大學，有興大康橋綠帶助攻，才讓地價推升。（圖／記者陳筱惠攝）



在地居民王先生表示：「興大周邊住宅區多，加上康橋本身就是個綠帶，六日人非常多，尤其興大園道、校園內也都沒有車流，大部分都是徒步，運動散步都都是不錯的休閒地點。住在周邊沒什麼無遮蔽、無限棟距看校園，還滿不錯的。」

▼ 大里二期近期土地交易列表 。

地點 路段 交易金額 (億元) 買方 備註 故鄉KTV 大明路、爽文路口 11.39億元 亞昕集團 (5213) 創下大里新天價，土地約585.341坪 大明路加油站及洗車場 大明路、永隆九街 推估不低於8.2 億元 自然人名義、登陽建設 大里隱形地王、2月交易，未有實價登錄

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