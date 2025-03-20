喜迎4大案完工　華固：房貸撥款速度有感加快

▲華固（2548）今年將有4大案完工，可推升營收表現。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

華固（2548）今年將有4大案完工，可推升營收表現。面對當前市況，華固認為追求熱銷不切實際，但在個案表現上，仍能去化地不錯。至於房貸資金方面，華固表示，緊張的狀況逐漸改善，銀行撥款速度已明顯縮短。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

華固（2548）今（20日）舉行法說會，該公司去年為入帳空窗期，營收72.12億元，稅後純益13.92億元，年減 61.12%，EPS（每股純益）4.58元，但大方配發股利6元，包括5.5元現金股利、0.5元股票股利。

展望今年，華固有4大案將完工。住宅部分大安區「華固學府」、中和區「華固得月」接近完銷，合計總銷72億元；商用不動產部分有總銷132億元「中央置地」、總銷79億元「時代置地」，大致上採先建後售，華固目標今年銷售6成。

今年華固將再推出3案，大約預計都在6~8月時推出，包括總銷317億元北投「華固創滙園區」商辦案、52億元北投「文林北路3」住宅案、57億元台中「崇德十路」住宅案。

華固會計部襄理楊康平表示：「在政府政策的壓力下，整體房市移轉棟數、預售交易量下滑，現在追求熱銷是不切實際，但觀察市場上還是有新案去化地不錯，以雙北市場來看，就是個案表現。」

楊康平接著說：「現在就是，開發商去做出建案亮點，搭配品牌、產品力，以及合適的地點與定價，只要這些條件都到位，建案仍有條件順銷，華固線上個案像是信義區『吾雙』、 三重區『華固織幸』等案都是如此。」

至於銀行放貸方面，楊康平說：「去年919政策剛出來，最恐慌的時候，傳出銀行撥款要等上3~6個月，但經過了半年，水位應有逐漸上升，額度緊張的狀況逐漸改善，據銀行業的反饋，現在撥款的速度已明顯縮短，而華固的分戶貸款也沒遇到什麼問題。」





▲據銀行業的反饋，現在撥款的速度已明顯縮短。（圖／記者周宸亘攝）

另外，有關先前財政部針對舊制售屋者，納入豪宅「單價認定」，台北市單坪120萬元以上、新北市75萬元以上、六都及新竹地區50萬元以上，引發熱議。

楊康平表示：「這樣的認定，基本上已是脫鉤的，以新北市來說，都漸漸看到三重、永和等地出現百萬成交，但財政部的調整也不是為抑制房價，是為創造稅收。」

談到公司經營方向，楊康平表示：「華固總獲利金額具有成長力，加上主管機關對營建業資金緊縮是個大方向，股本擴大是件好事，不然過度依靠借貸資金，使負債比提高，對財務不是件好事情。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點