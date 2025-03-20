ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

喜迎4大案完工　華固：房貸撥款速度有感加快

▲▼ 華固大安學府 。（圖／記者項瀚攝）

▲華固（2548）今年將有4大案完工，可推升營收表現。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

華固（2548）今年將有4大案完工，可推升營收表現。面對當前市況，華固認為追求熱銷不切實際，但在個案表現上，仍能去化地不錯。至於房貸資金方面，華固表示，緊張的狀況逐漸改善，銀行撥款速度已明顯縮短。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

華固（2548）今（20日）舉行法說會，該公司去年為入帳空窗期，營收72.12億元，稅後純益13.92億元，年減 61.12%，EPS（每股純益）4.58元，但大方配發股利6元，包括5.5元現金股利、0.5元股票股利。

展望今年，華固有4大案將完工。住宅部分大安區「華固學府」、中和區「華固得月」接近完銷，合計總銷72億元；商用不動產部分有總銷132億元「中央置地」、總銷79億元「時代置地」，大致上採先建後售，華固目標今年銷售6成。

今年華固將再推出3案，大約預計都在6~8月時推出，包括總銷317億元北投「華固創滙園區」商辦案、52億元北投「文林北路3」住宅案、57億元台中「崇德十路」住宅案。

華固會計部襄理楊康平表示：「在政府政策的壓力下，整體房市移轉棟數、預售交易量下滑，現在追求熱銷是不切實際，但觀察市場上還是有新案去化地不錯，以雙北市場來看，就是個案表現。」

楊康平接著說：「現在就是，開發商去做出建案亮點，搭配品牌、產品力，以及合適的地點與定價，只要這些條件都到位，建案仍有條件順銷，華固線上個案像是信義區『吾雙』、 三重區『華固織幸』等案都是如此。」

至於銀行放貸方面，楊康平說：「去年919政策剛出來，最恐慌的時候，傳出銀行撥款要等上3~6個月，但經過了半年，水位應有逐漸上升，額度緊張的狀況逐漸改善，據銀行業的反饋，現在撥款的速度已明顯縮短，而華固的分戶貸款也沒遇到什麼問題。」

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲據銀行業的反饋，現在撥款的速度已明顯縮短。（圖／記者周宸亘攝）

另外，有關先前財政部針對舊制售屋者，納入豪宅「單價認定」，台北市單坪120萬元以上、新北市75萬元以上、六都及新竹地區50萬元以上，引發熱議。

楊康平表示：「這樣的認定，基本上已是脫鉤的，以新北市來說，都漸漸看到三重、永和等地出現百萬成交，但財政部的調整也不是為抑制房價，是為創造稅收。」

談到公司經營方向，楊康平表示：「華固總獲利金額具有成長力，加上主管機關對營建業資金緊縮是個大方向，股本擴大是件好事，不然過度依靠借貸資金，使負債比提高，對財務不是件好事情。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

關鍵字：華固2548楊康平央行銀行房貸華固學府華固得月

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千　華銀未達百件

新版青年安心成家（新青安）上路19個月來首見急凍！財政部今（20）日公告8大行庫承作新青安2月業績，8家行庫承辦件數全都跌破千件，其中華南銀行承作件數僅99件，未達百件。

2小時前

樓上水管破裂「害天花板毀了」！新北婦求償　法院判賠金額曝

新北市一名曹姓婦人控訴，112年間發現家中天花板滲水，調查後確認是樓上鄰居邱男住家水管破裂所致，雖然事後邱男改拉明管解決漏水問題，但卻未對曹婦住家完成漏水修繕事宜，雙方多次協商但沒有共識，曹婦因此提告請求賠償，包括天花板油漆復原、熱水器損壞換新、天花板場勘、及精神撫慰金等共7萬6700元。板橋地院法官審酌後，判邱男賠償天花板油漆、場勘費用共1萬9000元為適當，其餘請求為無理由，予以駁回。可上訴。

3小時前

倫敦房間5.5萬出租！晚上8點半前不能回家　房東荒謬規定被罵爆

英國一名屋主在倫敦擁有價值80萬英鎊（約新台幣3270萬元）的房子，決定把其中一間房間出租，月租金1350英鎊（約新台幣5.5萬元）。只不過屋主列出多項奇怪的生活規約，例如房客不能在晚間8時30分之前回家，引發批評聲浪。

4小時前

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

行政院消保處公布了2024年11月全國預售屋契約查核結果，發現60案中有15建案不合格，占比達25%，相當於每4件就有1件存在問題。為了免消費者中招，北市地政局率先全國推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，利用生成式AI技術，讓消費者透過手機即可輕鬆檢測契約是否合規。

4小時前

央行未祭新手段　5大房仲同聲：強化金檢仍抑制房市

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制。對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲（排序按照筆畫）看法，認為去年919後房市明顯降溫，本次確實沒有「再加碼」的必要性，另外針對後續房市，持續保守看待，點出房貸仍持續緊縮、央行更加強金檢等面向。

5小時前

業者列小基地開發5大缺點　揭營建業失調「無情現況」

新北市三重一處基地大小僅97坪的建案，因開挖地下室施工不慎，造成兩旁鄰房傾斜、倒塌，各界熱議危老條例帶來的小坪數基地改建潮，讓鄰房塌陷事故頻傳，國土署一句「工程品質與基地大小無關」，業者砲轟「不食人間煙火」。連雲建設總經理蔡漢霖就點出小基地危老案衍伸的5大缺點，呼籲危老條例應該重新檢討，過小基地應有條件給予容積獎勵。

5小時前

信義至善獎助學金25周年　邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神

信義房屋志工團3月19日前往南投信義鄉，舉辦「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，由信義企業集團創辦人夫人周王美文率隊出席，除了親送獎學金與禮品給210位信義鄉國中與國小優秀學生，更邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳擔任神秘嘉賓，不僅現場示範拳擊教學，致贈親筆簽名拳擊手套外，更分享自身逐夢經驗，向學弟妹們傳遞不屈不撓的拚搏精神，鼓勵他們無論面對何種困難，都要勇敢追求自己的夢想。

6小時前

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

國家住都中心日前宣布，位於台北市大安區的社宅「黎孝好室」新建統包工程已決標，預計完工時間是118年完工，未來將為台北市再增加133戶居住單元，這也是全國第一案的危老重建社會住宅案。

6小時前

「台積宅」挫列等？他曝「又不是把廠房搬去美國」：最受害是這裡

台積電董事長魏哲家在白宮宣布再加碼1千億美元，於亞利桑那州蓋3座新的晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。台積電宣布將砸上千億赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。

6小時前

央行未再出手打房　業者估：Q4前貸款依舊維持緊縮

今（20日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，符合市場預期。建商業者表示，雖未祭出第八波，但銀行審核房貸條件仍超嚴，仍讓民眾相當憂心。房仲業者表示，央行未再出手，房市也不會因此有太多變化，Q4前恐怕房貸仍維持有點緊縮的狀態。

6小時前

【驚見 #蜈蚣車 】 #雲林 婦機車後加掛3輛小板車！ 網驚：死亡搖擺

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女子豪擲4500萬買光198車..

網問台中買房「選山還是海？」　..

天母50年老屋9200萬交易　..

秀場天王老家改建32年　豬哥亮..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

台中漢神洲際百貨開幕在即　這區..

新北去年Q4預售交易狂減58...

房東等9年！　補習班年捧816..

交屋排隊等撥款　大高雄建商公會..

ETtoday房產雲

最新新聞more

首見！8大行庫新青安單月受理件..

樓上水管破裂「害天花板毀了」！..

倫敦房間5.5萬出租　房東荒謬..

25%預售屋合約藏陷阱 　地政..

央行未祭新手段　5大房仲同聲：..

業者列小基地開發5大缺點　揭營..

信義至善獎助學金25周年　甘家..

全台第一案！天龍國「老宿舍重建..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

央行未再出手打房　業者估：Q4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366