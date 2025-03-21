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入住中科生活圈！台中社宅租金4700起　招租至3／31

▲▼ 。（圖／翻攝自台中市政府）

▲西屯國安一期好宅已開放申請入住。（圖／翻攝自台中市政府）

記者李芷萱／綜合報導

台中市「西屯國安一期好宅」是西屯區第一個社會住宅，日前已經開放民眾申請入住，截止時間至3月31日，該社宅有5種房型，最低租金是4700起，此外，台中市住宅發展工程也在3月22日開放看屋，民眾可至現場參觀。

台中住宅發展工程處表示，西屯國安一期好宅在國安一路與國安二路之間，鄰近中科生活圈，基地附近有學校、醫院、公園和商場等，規劃是地上15層、地下3層的集合住宅，總共提供500戶居住單元。

據了解，西屯國安一期好宅共有五種房型，包括創業房型、共居房型、一房型、二房型和三房型，租金分別是9,100至11,300元、4,700至5,600元、6,100至9,000元、9,600至10,700元和14,200至15,400元，價格皆是租金含管理費，並且每戶都配有冷氣、窗簾、床箱、衣櫃、衛浴設備、廚房設備及燈具等家具。

「西屯國安一期好宅」將於3月22日上午9時至12時以及下午1時至4時舉辦看屋活動，民眾若無法到現場看屋，也可透過台中市社會住宅17租網站線上看屋，瞭解空間格局、租金價格等資訊。此外，「西屯國安一期好宅」，開放受理申請至3月31日。

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