「房市處境像Lucky！」　房仲：不能安樂死、也不能草率放行





▲央行未再進一步打房，但想讓去年919的「史上最重打房」鬆綁，也難在短期發生。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

央行未再進一步打房，但想讓去年919的「史上最重打房」鬆綁，也難在短期發生。就有房仲業者比喻，現在的房市處境就像比特犬Lucky，多數民意無法接受安樂死，但若要放出來，也得經過一定程度的觀察確認，不能草率放行。

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台北市大安區日前發生比特犬「Lucky」開窗咬傷人的事件，由於短短11天內二度傷人，北市動保處認定飼主已無法妥善管理犬隻，同時並沒入犬隻。

動保處指出，養程序方面，得經外部專家、訓犬師評估犬隻行為，並考量與新飼主相處狀況、領養人飼養經驗等，才會同意。

▲中信房屋研展室副理莊思敏比喻，房市處境就像Lucky。（圖／記者黃彥傑攝）

中信房屋研展室副理莊思敏比喻：「房市處境就像Lucky，若對Lucky進行安樂死，是多數民意、網路風向無法接受的結果，就像不能讓房地產崩盤、死亡，否則將對總體經濟造成破壞，後果不堪設想。」

但另一方面，莊思敏比喻：「如果把Lucky放出來，就要有完整的配套，並透過專業訓練，讓牠乖乖地不再狂野，房市也是如此，央行好不容易透過第七波管制，把房市關禁閉，需要觀察、沉寂一陣子，免得房市解除第七波管制後，又陷入瘋狂。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然本次央行未再祭出第八波管制，但強調金檢措施，仍能起到一定作用，「就像是主管每天站在你身後盯著，一定會緊張，銀行甚至可能出現『少做少錯』的心態。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰則表示：「若房市只是不再下探或是緩回溫，央行不至於一見黑影就開槍，以央行先前預期觀察房價至年中，要真有動作應是來到下半年。」

不過，陳炳辰也提到：「要留心就算不是針對房市，其他經濟狀況致使央行得有利率或相關措施的調整，也可能再干擾房貸難度與購屋信心，整體房市難掉以輕心。」

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