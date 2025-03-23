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房子租給1族群　2年後退租「屋況像全新」！一票房東爆共鳴

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／ETtoday資料照）

▲很多房東大讚，租給醫護人員幾乎不會踩雷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不論是房東或是租客，都希望可以找到合適的租屋對象，一名網友表示，看到大家在吵房子要租給男生比較好，還是女生比較優時，認為「選族群才是王道」，租給醫生是最佳選擇，因為他們幾乎不會回家，兩個月只用了60度電，都不好意思收房租了，貼文爆共鳴。

有網友在Threads發文，租屋「選族群才是王道」，指出租給醫生的優勢，醫生因為工作繁忙，幾乎很少回家，「兩個月用60度電，我都不好意思收租金，租兩年退租房間完全是新的沒變」，但也因此體會到醫護人員真的很辛苦，「我會知道他們到底在幹嘛，也是因為看電費覺得太奇怪，忍不住才問的」。

貼文曝光，不少網友有同感，「上一任房客是骨科醫+麻護，瓦斯公司工作人員說你們這個開關也太久沒換，都10年了（通常兩年換一次的樣子），工作人員又說應該是之前房客剛好都不在家，所以才這麼久沒換」、「我認識一個醫師另外租房純粹是為了放自己藏書，及中午門診休息而已」、「我家前房客是三個台大醫學院學生，從學生租到當醫，住10年沒提過幾次要求，房租沒遲過，搬走時房子只有正常使用痕跡，真的是優質房客」。

也有網友分享其他趣事，「有看過租給醫生，每月房租要三催四請，最後搬走時，房子弄有夠髒」、「我隔壁男醫生，每天戴不同女生回來」、「租護理師也可以，因為她們通常夜宿男友家，很少回來」。

貼文也釣出醫生留言，「我之前租屋房東還以為電表出問題，說要請修一下！結果發現電表沒問題，我跟他說我幾乎很少回去，都在醫院宿舍睡覺」。

關鍵字：租屋醫生房東社群故事

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