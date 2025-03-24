囤房稅2.0威力驚人！　公益出租戶飆破17萬「台中4萬戶稱霸」

▲台中的公益出租戶數將近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3%也是六都之最。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後第一年的2018年4.3萬戶相比，更是成長逾2倍。其中，公益出租房屋集中在六都，目前達14.6萬戶，占比逾8成，各縣市當中，台中的戶數將近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3%也是六都之最。

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即將迎來報稅季，《囤房稅2.0》正式上路，根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後第一年的2018年4.3萬戶相比，更是成長逾2倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「公益房東的增加，主要透過兩大手段，一為透過『租金補貼』讓房東自動轉為公益出租人，另外一個則是『囤房稅』促使房東主動申報，減輕稅負。」

▲透過「租金補貼」、「囤房稅」兩大政策，公益出租人為了減輕稅負人數暴增。（圖／記者陳筱惠攝）

進一步觀察，公益出租房屋集中在六都，目前達14.6萬戶，占比逾8成！各縣市當中，台中的戶數將近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3%也是六都之最！而租金高昂的台北市，年增僅7%，公益出租房屋的成長速度為六都之末。

台中市公益出租房屋飆破4萬戶，一口氣超車新北市奪下全台之冠，包租代管業者、愛租屋資產管理總經理李婕絲則透露：「台中地區是最早實施開放套、雅房獨立爭取租金補貼的縣市，只要租客申報就會自動成為公益出租人，且沒有上限戶數，以最極端案例是囤房大戶若持有百間，4.8％變成1.2％，在稅金部分至少差了3倍。」

另外，為鼓勵更多房東出租房屋成為公益出租人，台中市去年修正《社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例》，刪除公益出租人出租對象的限制及土地面積限制，讓所有的公益出租人都可以減免地價稅及房屋稅。

▲台中市公益出租房屋飆破4萬戶，一口氣超車新北市奪下全台之冠。（圖／資料照）



台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中則表示：「台中市公益出租人多於其他縣市還有因為台中新取得使照的住宅宅數，已連續5年拿下六都第1，市場供給多；加上新房子的房屋評定現值較高，此外，台中的租金行情比雙北便宜，在節稅考量下，屋主成為公益房東的意願也較高。」

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