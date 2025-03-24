近3年預售狂賣5.4兆　交屋搶錢！建案供5銀行擠額度

▲近3年全台預售大賣5.4兆元，相當驚人，市場未來對於房貸資金需求仍很殷切。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

近3年全台預售大賣5.4兆元，相當驚人，市場未來對於房貸資金需求仍很殷切。信義房屋專家表示，現在部分建案交屋提供的方案中，只能提供多家銀行方案擠額度，頗似交屋聯貸案，還有建案提供的4~5家貸款銀行中，還包括農會方案避免客戶貸款碰壁。

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統計顯示，2022年全台預售賣近1.3兆，2023年預售賣逾1.7兆，2024年全台大爆量，預售賣近2.4兆，近3年預售就賣約5.4兆，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

觀察各縣市，新北市熱賣4204億元，台中市更是熱賣到5249億元，光台中市與新北市就賣了快1兆，數字相當龐大且驚人。

▲預售近年實價揭露金額。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波銀行的道德勸說自主改善計畫至少到今年Q3末，市場上房貸資金還是偏向緊縮，不過市場對於房貸資金需求仍殷切。」

曾敬德接著表示：「現在部分建案交屋提供的方案中，銀行不是限額度、就是限戶數，只能提供多家銀行方案擠額度，頗似交屋聯貸案，還有建案提供的4~5家貸款銀行中，還包括農會方案避免客戶貸款碰壁。」

曾敬德表示：「目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並且控管房貸資金申請流出的速度，且資金要留給首購、都更與企業投資發展，不動產錢荒的狀況，短時間難以大幅改善。」

曾敬德說：「預售端客戶也是必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的，可能就有貸款成數不足或不好借貸問題，未來1年錢的問題仍是吃緊。」

面對這波房貸荒，指標性上市建商興富發曾表示，「本公司為銀行往來的大客戶，分戶貸款沒有問題，都能順利進行。」另外像是華固建設則表示，「分戶貸款部分公司都有協助，提前準備，沒遇到什麼大問題。」

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