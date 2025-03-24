「台中101」地點曝光　一表看懂周邊建設與投資規劃

▲北台灣百貨龍頭台北101正式宣布，攜手國泰人壽簽署商場合作契約，攜手進軍台中共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期發展再添重磅利多！北台灣百貨龍頭台北101正式宣布，攜手國泰人壽簽署商場合作契約，攜手進軍台中共同打造全新城市地標「置地廣場 台中」，預計將於2030年開幕，將成為台中最高端的商業據點之一。

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據了解，「置地廣場 台中」鄰近捷運「市政府站」，總樓地板面積約4.7萬坪，其中商業空間達3.5萬坪，B1至7樓為高端商場，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。台北101董事長賈永婕更表示：「要台北101多年來的成功經驗帶到台中，打造獨具國際視野與在地文化的嶄新商場。」

▲七期生活圈未來5年重大投資一覽表。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅商場有重大進展，七期商辦與飯店市場也同步升級，包含台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，潛在辦公室總樓地板面積約3.5萬坪，高樓層將引進萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌「JW Marriot」，平均房價預估破萬元。

另外，長榮酒店集團全新品牌「采寓 halo house」3月起試營運、凱悅飯店集團旗下精品酒店品牌Andaz安達仕也都將在今年起陸續進駐七期。

商辦部分，豐邑集團位於市政路、河南路口（惠民段118地號）約2500坪角地，將興建2棟45層樓高的住宅，總銷約400億元、市政、惠中路口（惠國174地號）3100坪角地，將規劃樓高53層、總面積約6萬坪的商辦與百貨商場，總投資預估逾550億元。

▲長榮酒店集團全新品牌「采寓 halo house」3月起試營運。（圖／記者陳筱惠攝）

而近期創下七期百萬單價紀錄的允將「TST台灣之鑽」，與即將動工的冠德與中鹿開發的「G9-1聯開案」除有商辦空間外，也將引進環球購物中心及凱悅酒店;「網銀國際總部」也將於2026年底完工，而「興富發惠國段90」則將於2028年完工。

此外，七期也終於將迎來私立國小進駐，位於文心森林公園旁的「哈克尼斯國際實驗教育機構小學部」，預計將在今年9月正式招生，將成為七期唯一私小。而住宅部分，則有策劃多年的指標豪宅「寶璽天讚」，也終於將在上半年進場，頂級住宅、商辦、百貨與飯店多箭齊發。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析：「七期憑藉包含捷運綠線、捷運藍線、市政路、台灣大道、台74號、國道一號中港交流道等便捷的交通網絡，形成獨特的富豪集聚效應，由過去住宅領導的趨勢慢慢轉向商辦、旅館，成為中台灣CBD的核心。」

▲七期由過去住宅領導的趨勢慢慢轉向商辦、旅館，成為中台灣CBD的核心。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深仲介廖香婷則表示：「以七期住宅租金來說毫無意外也是全台中之冠，近2年住宅租金都維持在10萬元以上的水準，未來商辦帶來的就業人口紅利，高階主管的居住需求增加，不論是商業空間、住宅空間的租金難有下跌的空間。」

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