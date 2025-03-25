重金聘Joeman業配！　台中「白派豪宅」爆6折騙10億

▲網紅Joemoan曾開箱台中七期的新朗日匯豪宅，但買氣依舊不佳，詎料，後來竟傳出港商售屋嚴重糾紛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中豪宅「新朗日匯」命運多舛，先後歷經5次更名、完工數年仍未完銷，業者為提振買氣，去年還找來網紅Joeman拍攝開箱影片。詎料，該建案背後的香港開發商新朗興業面臨銀行催繳貸款，未售餘屋近期傳出將淪為法拍屋，讓這棟被稱為七期「白派豪宅」的指標個案，引發房仲圈熱議。

被害人麥可（化名）向本刊說，當時買家們在會場七嘴八舌討論，認為6折價買屋、買車位很划算，就算是投資也很有利潤。他選中一戶130坪加車位，按行情應付8千多萬元，會場負責人說現金價只要約5千萬元即可，王姓律師也向買方再三保證交易沒問題，有些人表面上簽訂借款合約，實際上是買賣房屋契約書，合約也蓋新朗大小章，他交付3千萬元現金支票當訂金，匯入新朗公司帳戶。

▲新朗日匯由國際大師操刀設計，堪稱台中7期指標性豪宅，室內設計走低調奢華風，是「白派豪宅」經典。

麥可說，新朗拖延交屋的理由一變再變，一開始說因為新朗是港商，所以交屋及過戶流程較慢，後來又推說因被債權人扣押產權而無法交屋，其間還有自稱安泰銀行代表的人員表示銀行會配合交屋，但實際上，目前該戶房屋並未被債權人扣押，而銀行貸款也未償還，顯見新朗一開始就是想從購屋者手上騙到現金，氣得讓被害人寄出存證信函揚言提告，台中地檢署也早已獲報分案調查中。

離譜的是，新朗仍置之不理，不但私下接洽台中大型建商，打算包裹再賤價出售餘屋，形同一案多賣。

▲台中新朗日匯豪宅驚爆產權糾紛，約20 名傳產業老闆及醫生付了頭期款卻無法過戶，台中地檢署及金管會正介入調查中。

另有被害人發現，應屬安泰銀行聯貸案擔保品的新朗日匯148戶豪宅，扣除成交過戶的19戶外，竟有6戶悄悄轉到新朗名下，其中2戶高樓層豪宅不但打通，而且正在裝潢中，據傳屋主是被控與馬廷海共同掏空台北天空塔案、關係密切的碩河開發副董邱冠勳的父親邱憲道，若消息為真，案情更加不單純。

知情人士告訴本刊，馬廷海的財務狀況不佳，新朗在安泰銀行的貸款，早在去年中停止繳息而變成呆帳。詭異的是，新朗卻在前年上半年以打六折方式大量吸金，等完成吸金後，竟立即對安泰銀行倒債，除了時間點實在過於巧合外，究竟新朗透過「團購」買賣方式收到的近十億元到底匯去哪裡，目前仍是謎團。



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