豪宅吸金10億「詐騙港仔」起底　賤招掏空台北天空塔

▲北市新地標台北天空塔開發過程涉及背信弊案，北檢調查多時，如今再爆中資介入。（圖／鏡週刊圖提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，新朗收取以借款為名的屋款後，不僅沒向安泰銀行塗銷信託及抵押，讓被害人取得房屋，還疑似將錢換成3千萬美元匯出台灣。究竟安泰銀行如何管理擔保品？邱憲道是否有支付價金向安泰銀行辦理過戶？安泰銀行為何在新朗未還清債務的情況下，將6間房屋解除信託並移轉登記給新朗？不禁讓人質疑安泰銀行有無內鬼？

本刊掌握，金管會收到的檢舉信直指，安泰銀行所為是否符合公司治理守則、內控與授信規範，應有查明必要。

本刊調查，馬廷海涉及北市信義區地標台北天空塔開發背信案，全案由台北地檢署肅貪黑金組偵辦中，同案遭列被告的邱冠勳與馬廷海，分別擔任負責開發此案的碩河公司董事及碩河上層控股公司Green Heaven董事，邱冠勳被控未經碩河股東會同意，與馬廷海共謀聯手提供碩河資產（即台北天空塔的土地及建物）給邱冠勳個人百分之百持有的境外公司Lion Best做為擔保，由Lion Best對外放款1.5億美元，年利率為4至8％謀取暴利。

▲涉及台北天空塔及新朗日匯弊案的馬廷海，依舊逍遙在香港賽馬，顯見不甩台灣司法偵辦。

更誇張的是，邱冠勳又被控將同一筆借得的款項，再以年息19.8％轉借貸給碩河，並預扣高達1億美元的利息，藉以掏空台北天空塔，明顯涉及背信及掏空。馬廷海早在天空塔案爆發前就未再入境台灣，香港法院在去年更宣布他已破產，但香港馬會網站仍有他參加賽馬活動的照片，可見他口袋還是很深，是否惡意掏空台灣投資事業，檢調已全面追查他的海內外資金。

▲台中地檢署已祕密偵辦新朗日匯案多時，近來又收到檢舉信，風暴越演越烈。

此外，台北天空塔產權也傳出質押給中國券商，讓該券商能以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審會審查；近來更有港澳開發商打著投資台北天空塔的鉅額利息對外吸金，不僅讓台北天空塔染上中資色彩，更可能嚴重影響台灣金融秩序。

▲碩河公司董事邱冠勳（圖）被控與馬廷海共謀掏空台北天空塔資產。

台北天空塔是碩河的大型投資案，規劃設計2家五星級飯店及一堆高檔餐廳，以資產為擔保取得由兆豐及元大銀行主導的10家金融機構大型聯貸，規模之大歷年罕見。邱冠勳與馬廷海均為碩河董事，遭控以節稅等名義，在碩河上層設立August Gold、Green Heaven與Luxe Opus等境外控股公司，另成立Lion Best公司，表面上是為節省稅務，私下卻將台北塔的資產質押借款，涉嫌五鬼搬運挪用資產估計逾10億元，至於真相為何？檢調應盡速查明真相，避免風暴再次擴大。



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