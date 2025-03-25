3位房東樂歪！　醫美砸25萬入主水湳「租金大勝七期」

▲醫美集團搶進水湳經貿園區，砸下超過25萬元的月租金，租下剛交屋的建案「遠雄寬寓」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全球醫美市場仍持續快速成長，且預估市場主力會是Z世代與年輕族群，看準這波趨勢，就有醫美集團搶進水湳經貿園區，砸下超過25萬元的月租金，租下剛交屋的建案「遠雄寬寓」一樓3間店面，信義房屋專家分析醫美行業過去多藏身商辦大樓，現在很競爭，開始走入街邊店。

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醫美市場全球蓬勃發展，據統計，光亞太市場預計 2030 年後就能突破 300 億美元大關，其中 Z 世代與年輕族群將成為市場主力，而台灣醫美診所如雨後春筍般開店，訴求地段、建築高檔，無不大手筆搶進黃金店面，也成為租屋市場強而有力的金雞母。

實價登錄揭露位於水湳經貿園區的「遠雄寬寓」一樓3間連棟店面，在去年9月就已簽下租約，租期7年，租金含稅與管理費，分別為81000元至85000元之間，每間坪數約在20坪上下，三間加起來月租金超過25萬元，換算下來每坪月租金在3789至4089元之間，房東投報率至少4%。

走訪現場，該戶目前已在裝潢中，對面就是逢甲大學，經查，租客為汎頤股份有限公司，為聖宜醫美集團旗下診所，而聖宜醫美集團2009年成立於台北，5年多前擴展營運版圖至中台灣，目前全台有6家分店，而台中旗艦店就位在西區英才路上、勤美商圈，同屬年輕世代聚集的地方。

▲醫美集團搶進水湳經貿園區，該地鄰近逢甲大學，有諸多年輕潛在客群，也是重要優勢之一。（圖／記者陳筱惠攝）

此次搶進水湳地區，長拓不動產經理洪小姐分析：「水湳腹地廣大、停車空間多，又鄰近逢甲大學，有諸多年輕潛在客群，也是重要優勢之一。而目前市場上付租能力較強的除了醫美還有娃娃機店，但仍以醫美行業為指標。」

信義房屋逢甲上安店經理周子凡分析說：「以前醫美行業喜歡隱身商辦大樓，因為坪數大、單坪租金價格較低，但現在很競爭，醫美開始走入街邊店，此次出租物件距離水湳、逢甲商圈很近，那邊還有好停車優勢，不像餐飲吃飯短時間，一次醫美要3~4小時，停車就變成很重要的條件。」

「其次是在重大發展地段，很難找到一次租3間店面，讓單坪租金飆高到逼近4000元，超越七期平均樓店約2500~3000元租金。」周子凡說。

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