女買房6個月「小客人來拜訪」　20秒影片吸580萬次觀看

▲這間房子附近以前有一座湖泊，雖然湖現在已經不存在，但鴨子每年都會回到這裡 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子買房之後被告知每年都會有一群鴨子過來拜訪，沒想到3月時真的有2隻鴨子來作客，天天搖搖擺擺走到她家前院報到，後來還有其他鴨子出現。她把這一幕拍成影片上傳至TikTok平台，引發不少網友討論，影片觀看次數衝破580萬次。

Newsweek報導，這間房子附近以前有一座湖泊，雖然湖現在已經不存在，但鴨子每年都會回到這裡。女子稱，鴨子每年回歸的原因很可能就是這裡以前曾有這座湖，且未來很有可能還會持續發生，如今無法為這群鴨子提供水源，但會提供冷凍豌豆、燕麥、甜玉米給牠們當作零食來吃。

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依據她發佈在TikTok的影片，鴨子們搖搖擺擺走進她家前院。這一幕吸引不少網友關注，影片觀看次數突破580萬次，留言數有3000多則，提出各種想法敦促屋主替鴨子做更多規劃，例如購買戲水池、把前院打造成池塘等，甚至還有人願意為花園改造翻修提供資金。

不過女子表示，把花園改造成池塘的作法目前還不是選項之一，因為家中有一名年僅3歲的孩子，必須把安全因素納入考量。