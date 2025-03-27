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2年前租接待中心遭罰　博愛路店王現每月37萬再租「同業」

▲▼ 博愛路 。（圖／記者項瀚攝）

▲博愛路史上租金最高的「店王」，被認定為歷史建築。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

博愛路史上租金最高的「店王」，被認定為歷史建築，2023年因租給接待中心，被罰80萬元。如今，該店面以每月37萬元出租，租客一樣是接待中心，但文化局表示，只要不違反《文資法》第34條，破壞建物本身，是可以出租使用的。

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中正區博愛路132號位於中山堂街口，在2022年11月建物被列為暫定古蹟，文資委員認為，此建物在日治時期京町改築時期落成，歷史可追溯回1920年代，具有地標性意義，但屋主、建商將該建物改造成建案接待中心，2023年5月時遭文化局開罰80萬元。

在上一場双正利建設案場撤出後，最新實價租賃揭露，該建物又以每月37萬元出租，面積共約101坪，新租客依然還是接待中心，這是換成「熙鼎九簷」案場。

台北市文化局表示：「該建物在2023年7月已被定為歷史建築，但使用規範上只要不違反《文資法》第34條破壞建物本身，並提修復及再利用計畫至文化局審查，通過後即可出租開店。」

誠忠不動產總經理黃耿彬表示：「近年來，房東們越來越有古蹟、歷史建築的觀念，知道如何不踩雷，而該屋經過上回的開罰事件後，這次屋主出租也都按照文化局的規範，像是不掛招牌、不破壞建築本體等等。」

至於租金價碼，黃耿彬表示：「該店面的地段精華，博愛路車水馬龍，又緊鄰中山堂，且座落三角窗曝光效果佳，但每月總價37萬元，對許多行業來說會很吃力，建案接待中心利潤高，只要看到合適店面，比較會積極出手。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲博愛路租金總價排行整理。（表／記者項瀚製）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「該物件每月成交37萬元，以實價登錄來看，是博愛路史上最高總價，顯見這價位也主有熟力雄厚的租客才負擔得起，且平均租金單價3700元也不便宜。」

觀察實價登錄，博愛路史上第二高租金總價是博愛路67號，面積122坪，在2022年以每月28萬元交易；第三則是博愛路150號，168坪在2018年以每月20萬元交易。

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關鍵字：博愛路接待中心台北市文化局歷史建築租金開罰店王

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